‘Io sono Giorgia Meloni’, la premier registra il copyright della sua voce

Oggi in primo piano la tutela del diritto d’immagine di una premier nell’era dell’AI, con la richiesta di tutelare i diritti sul suo timbro vocale.

L’obiettivo di Giorgia Meloni è infatti è evitare il furto e l’uso distorto della sua voce in ottica anti fake e AI, in vista delle prossime elezioni politiche.

Negli Usa, l’AI va alla sbarra. La Città di New York chiama a testimoniare Anthropic, OpenAI, Google e Meta per esaminare i rischi degli agenti AI e nuove misure di tutela.

Infine, dallo Spazio reattori nucleari sulla Luna, e poi la sfida (in kilowatt) tra USA, Russia e Cina che partirà nel 2030.

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