Secondo il Sole 24 Ore, INWIT starebbe valutando una richiesta di risarcimento fino a 2,5 miliardi di euro nei confronti di Fastweb + Vodafone. Intanto il 26 novembre un nuovo tentativo di conciliazione fra INWIT e Tim convocato dall'Agcom.

INWIT starebbe valutando una richiesta di risarcimento fino a 2,5 miliardi di euro nei confronti di Fastweb + Vodafone. Questa strada verrebbe intrapresa soltanto se il recesso anticipato dall’MSA fosse giudicato legittimo. Lo scrive oggi il Sole 24 Ore, aggiungendo che lo scontro fra le parti riguarda la legittimità per Fastweb+Vodafone di uscire dal contratto nel 2028, mentre INWIT ne sostiene la validità fino al 2038 a seguito del cambio di controllo del 2022.

La cifra di 2,5 miliardi non è ancora una richiesta formale e rispecchierebbero la perdita di circa 10 anni per il taglio di circa 10 anni della durata del contratto. La lunga durata dell’MSA rientrava, secondo INWIT, nel computo del valore degli asset conferiti: Vodafone aveva incassato 5,6 miliardi di euro a fronte di un valore contabile di 480 milioni, anche grazie alle prospettive del contratto.

L’articolo del Sole 24 Ore ricorda inoltre che CONSOB, il 29 settembre, non avrebbe riconosciuto l’operazione del 2020 come cambio di controllo, evento su cui Fastweb + Vodafone basa la propria facoltà di recesso. La causa di merito è iniziata il 3 novembre e potrebbe richiedere tempo per arrivare a una risoluzione.

Intanto, sul fronte del contenzioso analogo fra INWIT e Tim, cresce l’attesa per il confronto che si terrà fra le parti all’Agcom il prossimo 26 novembre.

C’è da dire che un primo tentativo di conciliazione si è concluso “infruttuosamente” in un primo incontro dello scorso 15 ottobre.

INWIT sostiene che l’opzione esercitata nel 2022 estenda la validità dell’MSA fino al 2038, mentre TIM ha comunicato la disdetta a partire dal 2030. Il contratto con TIM vale circa il 40% dei ricavi di INWIT.

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