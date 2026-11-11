La tower company chiude il terzo trimestre con utili e ricavi in flessione, pesa l'incertezza sull'MSA. Agcom chiamata per un tentativo di conciliazione con Tim il 26 novembre. “TIME To Move on”, è il momento di andare avanti ha chiuso così il DG di Inwit Diego Galli la conference call con gli analisti a proposito del contenzioso sull'affitto delle torri con gli anchor tenants Tim e Fastweb + Vodafone.

INWIT DG Galli: “TIME MOVE ON: E’ il momento di agire e prendere delle decisioni in modo trasparente”

Inwit è una “infrastruttura nazionale strategica e critica, la controversia su Master Service Agreement va oltre le considerazioni puramente commerciali, il settore è in stallo, e questo sta mettendo a rischio la situazione attuale come pure la possibilità di densificare la rete in futuro”, ha detto Diego Galli, Direttore Generale di Inwit, nel corso nella presentazione agli analisti di questa mattina dei risultati del terzo trimestre 2026 “Molte sono le Autorità che sono coinvolte a vario titolo nella controversia: AGCM per i profili anticoncorrenziali, Consob, per la trasparenza e la completezza delle informazioni rese al mercato. Vediamo con favore l’iniziativa assunta anche da AGCOM di avviare la procedura di conciliazione poiché Time move on. Sono trascorsi interi trimestri ed è il momento di agire e prendere delle decisioni in modo trasparente”.

Durante la call molti analisti si sono interrogati su come fosse possibile conciliare il recesso dal MSA con la mancanza di una rete e quindi di una concreta alternativa industriale a INWIT. Fastweb infatti, sembrerebbe aver attivato il recesso dal MSA senza indicare al mercato un piano di riconsegna, ma una clausola del MSA prevede che l’operatore che ha disdetto il contratto debba rilasciare le torri che occupa in un tempo non inferiore a tre anni. Risulta quindi evidente che INWIT ha un interesse industriale e commerciale confliggente in assenza di un rinnovo contrattuale. E la soluzione non sembra che possa arrivare per via legale.

I dati

INWIT chiude il terzo trimestre del 2026 con ricavi a 268,6 milioni di euro, in lieve flessione del -0,9% rispetto allo stesso periodo 2025 (euro 271,1 milioni). La variazione risente di un contesto di mercato sfidante e dell’attuale scenario di incertezza dell’MSA.

L’EBITDA si attesta a 241,9 milioni di euro, con un margine sui ricavi pari al 90,1% e in diminuzione dell’1,2% rispetto al terzo trimestre 2025.

L’EBITDAaL (EBITDA after Lease costs), principale margine operativo della Società, si attesta a 192,3 milioni di euro, in diminuzione del -2,8% rispetto all’anno precedente. Il rapporto sui ricavi passa dal 73% del 2025 al 71,6%.

L’EBIT è pari a 141,1 milioni di euro, in diminuzione del -4,8% rispetto allo stesso periodo 2025.

L’utile netto si attesta a 81,3 milioni di euro, -11,8% rispetto allo stesso periodo 2025, anche per effetto dell’aumento degli oneri finanziari.

Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 40,9 milioni di euro, in calo del -30,6% rispetto allo stesso trimestre 2025 (58,9 milioni di euro), a causa delle note tensioni con gli anchor tenant sul fronte MSA e al completamento del Piano 5G del PNRR.

Diego Galli: “Ritorno alla crescita nel 2027 nonostante il contenzioso sulle torri”

Il direttore generale Diego Galli: “I risultati dei nove mesi sono pienamente in linea con la guidance 2026. Prevediamo il ritorno alla crescita nel 2027, nonostante la perdurante fase di incertezza sul fronte degli MSA, a tutela dei quali abbiamo posto in essere tutte le azioni necessarie per salvaguardarne l’integrità. Continuiamo a investire nello sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese, convinti che il modello di neutral host e di infrastrutture condivise crei valore, porti efficienza nella filiera e sia il modo migliore per ottimizzare gli investimenti, evitando duplicazioni”.

Contenzioso MSA

Come già comunicato, Fastweb (società controllata da Swisscom SA che ha incorporato Vodafone Italia) e Tim hanno notificato, rispettivamente in data 25 e 29 marzo 2026, il mancato rinnovo del MSA nonostante INWIT avesse esteso la durata di tale accordo fino al 4 agosto 2038, in forza dell’esercizio del diritto di opzione contrattualmente previsto. Fastweb ha altresì notificato un atto di citazione in prevenzione presso il Tribunale di Milano, per accertare e dichiarare l’asserita validità della disdetta.

La Società, considerate tali iniziative illegittime, pretestuose e strumentali al fine di ottenere una squilibrata e ingiustificata revisione degli originari termini degli MSA, ha intrapreso opportune azioni giudiziarie in ogni sede competente, anche cautelare, ivi comprese le Autorità indipendenti, per la piena tutela degli interessi propri e di tutti gli stakeholders.

In tale contesto, in data 19 ottobre 2026, il tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla Società in sede cautelare, avverso l’ordinanza di prime cure, ritenendo l’insussistenza, allo stato, del periculum in mora e quindi dell’urgenza. Il tribunale ha quindi ritenuto di esimersi dall’esame del fumus boni iuris anche al fine di evitare una valutazione sommaria in una controversia complessa e rilevante da decidere a cognizione piena nel giudizio di merito.

In data 21 ottobre 2026 il tribunale di Milano ha poi confermato il rigetto della domanda cautelare proposta dalla Società nella parallela controversia con Tim, ritenendo l’insussistenza allo stato del periculum in mora e quindi dell’urgenza.

In relazione alla sola disputa con Tim, si segnala che le parti hanno avviato, in data 15 giugno 2026, una procedura di negoziazione assistita, conclusasi in data 15 ottobre infruttuosamente. A tal riguardo, si segnala altresì che l’Agcom ha convocato le parti per il giorno 26 novembre 2026, per verificare la possibilità di risolvere le criticità contrattuali emerse, nell’ambito di un percorso conciliativo. Al momento non è prevista una fase di conciliazione con Fastweb + Vodafone.

Eventi successivi al 30 settembre 2026

In data 5 ottobre 2026, la Società ha trasmesso ad Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione ai fini del rinnovo e della proroga dei diritti d’uso delle frequenze radio in scadenza al 31 dicembre 2029. La Società ha, tra l’altro, evidenziato la necessità che gli Operatori mobili dimostrino di avere la piena disponibilità delle infrastrutture passive, sulla base di un titolo valido ed efficace, per tutta la durata dei diritti d’uso, affinché l’opzione regolatoria produca risultati misurabili e in linea con gli obiettivi di copertura, qualità, capacità, continuità del servizio ed efficienza nell’uso dello spettro.

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