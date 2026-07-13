Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Inwit che chiedeva di sospendere in via d'urgenza il recesso dal contratto di affitto delle torri da parte di Tim. La tower company farà ricorso.

Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso cautelare presentato da Inwit che chiedeva di sospendere in via d’urgenza, in base all’articolo 700 del codice di procedura civile, il recesso dal contratto di affitto delle torri da parte di Tim.

INWIT, controversia legale con Tim e Fastweb per il recesso dal MSA sulle torri

Inwit è coinvolta in una controversia legale con i suoi due principali clienti, TIM e Fastweb, che hanno entrambi avviato le procedure per rescindere i rispettivi contratti nel tentativo di rinegoziarli a condizioni più favorevoli. TIM e Fastweb sono i suoi principali locatari e rappresentano quasi l’85% del suo fatturato di 1 miliardo di euro.

INWIT, rende noto la Reuters, non concorda con la decisione del giudice, ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che la società si riserva il diritto di impugnare la sentenza e si batterà per difendere la propria posizione quando il caso verrà finalmente discusso in udienza completa.

La richiesta di sospensione faceva parte di una procedura accelerata.

Non ci sarebbe rischio imminente di danno irreparabile

Il tribunale, aggiunge la Reuters, ha respinto la richiesta di bloccare la procedura di recesso, ritenendo che non vi fosse un rischio imminente di danno irreparabile per la società. Nel frattempo, è ancora in sospeso una decisione del tribunale su una separata richiesta di INWIT per bloccare la decisione di Fastweb di rescindere il contratto per le torri.

INWIT aveva precedentemente affermato che, a seguito di un cambio di controllo derivante da un cambio azionario nel 2022, il contratto era stato prorogato fino al 2038 senza possibilità di recesso, un’interpretazione contestata da Fastweb. Secondo l’interpretazione di Fastweb, gli accordi attuali potrebbero terminare nel 2028, dando alla società il diritto di emettere un preavviso di recesso due anni prima. TIM ha affermato che la rescissione avrebbe effetto nel 2030, alla scadenza del contratto, oppure nel 2028 qualora un tribunale confermasse l’interpretazione di Fastweb.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz