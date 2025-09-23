INWIT, Paolo Favaro cooptato nel CdA

Il Consiglio di Amministrazione di INWIT ha nominato per cooptazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13.17 sub 1) dello statuto sociale, Paolo Favaro, amministratore non esecutivo e indipendente, in sostituzione del dimissionario Christian Hillabrant. La delibera è stata approvata dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato in capo al Consigliere Paolo Favaro, i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e ha provveduto a nominarlo componente del Comitato Strategie.

Favaro, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea ai sensi di legge, non detiene azioni della Società.

