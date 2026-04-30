Inwit, l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2025

L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2025 di euro 0,5543 – in crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente. Galli: "La nostra rete frutto di 40 anni di investimenti da parte di Telecom, Vodafone e Inwit"

L’assemblea di INWIT ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 362,6 milioni di euro e ha preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo 2025 che si è chiuso con un risultato netto consolidato di 360,8 milioni di euro.

L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2025, al lordo delle ritenute di legge applicabili, di euro 0,5543 – in crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente – per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio.

L’importo totale effettivamente distribuito dipenderà dal numero di azioni in circolazione alla data di stacco cedola, fermo restando il valore unitario del dividendo sopra indicato.Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF) il 19 maggio 2026.

Galli: “La nostra rete frutto di 40 anni di investimenti da parte di Telecom, Vodafone e Inwit”

Diego Galli Direttore Generale di INWIT ha detto che “La rete infrastrutturale di INWIT è il risultato di 40 anni di investimenti e lavoro di ottimizzazione da parte di Telecom, Vodafone e Inwit; rete strategica, capillare, connessa, sicura e disponibile a condizioni di accesso competitive. Riusciamo a garantire la massima efficienza ai nostri clienti, anche grazie alla condivisione delle infrastrutture, all’ottimizzazione del costo del capitale e all’elevata specializzazione industriale, salvaguardando l’ambiente”.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e compensi corrisposti

L’Assemblea di INWIT ha approvato, ai sensi deII’art. 123-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2026, e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2025.

Piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2026-2030

L’Assemblea di INWIT ha approvato il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2026 – 2030 (il “Piano di Incentivazione”). Il piano di Incentivazione – riservato all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, a tutti i ruoli di primo riporto dell’Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale (che includono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società), al Direttore Internal Audit e altri ruoli chiave – è qualificabile come “operazione con parte correlata”, con riferimento alla quale INWIT si è avvalsa dell’esclusione di cui all’art. 13.4 (i) della “Procedura in materia di operazioni con parti correlate” di INWIT.

Nomina di un Amministratore

L’Assemblea ha nominato il consigliere di amministrazione Paolo Favaro (già nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2025) sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 attribuendo allo stesso il medesimo compenso di ciascun consigliere non esecutivo nel rispetto dell’ammontare complessivo determinato dall’Assemblea dei soci del 15 aprile 2025.

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