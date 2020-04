INWIT, l’ad Giovanni Ferigo ‘Copertura DAS gratuita in 18 ospedali’

“INWIT ha chiuso l’esercizio 2019 in linea con gli obiettivi prefissati – ha sottolineato l’Amministratore delegato, Giovanni Ferigo – Ora stiamo affrontando il 2020 che sarà un anno di cambiamenti, legati alla fusione con Vodafone Towers, ma anche di adattamenti all’emergenza con cui il Paese, il mondo intero si stanno confrontando in queste settimane: il Covid-19. Il nostro primo obiettivo su questo fronte è stato la tutela dei lavoratori della società. Abbiamo introdotto da subito il lavoro agile, la sospensione di trasferte ed eventi, la sanificazione dei locali di lavoro, la richiesta che anche i fornitori presenti nelle sedi aziendali si uniformassero alle precauzioni previste da tutte le normative emanate dal Governo. In aggiunta abbiamo attivato una copertura di assistenza sanitaria a carico dell’azienda per tutti i dipendenti in caso di contagio da coronavirus. Per affrontare la crisi sanitaria della pandemia abbiamo offerto gratuitamente agli operatori l’attivazione della copertura mobile indoor in 18 ospedali, molti dei quali si trovano nelle zone più colpite, grazie alle nostre infrastrutture DAS. Siamo pronti a dare il nostro contributo alla ripartenza e allo sviluppo dell’economia italiana”.

Bilancio 2019 e dividendo

Ieri l’Assemblea di INWIT, sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha approvato il bilancio di esercizio 2019 della Società che si è chiuso con un utile netto di 139.313.769 Euro.

L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2019 di Euro 0,132 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ognuna delle n. 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione risulta pari a Euro 126.746.400, rinviando a nuovo la parte residua dell’utile.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2020 (con stacco cedola il 18 maggio 2020, in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF) il 19 maggio 2020.

L’Assemblea di INWIT ha infine approvato, ai sensi dell’articolo 123-ter del decreto legislativo 58 del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’ esercizio 2020 e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2019.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.inwit, nelle sezioni “Governance/Assemblea degli Azionisti”.

