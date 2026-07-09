La survey, che raccoglie ogni anno le valutazioni di circa 2mila investitori istituzionali e analisti a livello internazionale, premia le aziende e i professionisti che si distinguono per qualità, trasparenza e capacità di dialogo con il mercato.

INWIT si conferma anche nel 2026 tra le eccellenze del panorama europeo nelle relazioni con la comunità finanziaria, ottenendo risultati di prestigio nella survey Extel 2026.

La tower company è stata premiata tra le migliori società del settore Telecomunicazioni Europa, sezione Small & Mid-Cap, ottenendo i seguenti riconoscimenti:

1° posto categoria Best CEO

1° posto nella categoria Best IR Professional & Team

Questo risultato riconosce il lavoro di squadra e l’impegno costante di INWIT nel mantenere un dialogo coerente e trasparente con la comunità finanziaria nel percorso di crescita e sviluppo della società. Il posizionamento di eccellenza nel ranking conferma la solidità del percorso intrapreso e la capacità di INWIT di rappresentare un punto di riferimento nel settore delle infrastrutture digitali.

La survey, che raccoglie ogni anno le valutazioni di circa 2mila investitori istituzionali e analisti a livello internazionale, premia le aziende e i professionisti che si distinguono per qualità, trasparenza e capacità di dialogo con il mercato.

In particolare, per gli Amministratori Delegati, la valutazione riguarda la credibilità, la leadership e le capacità comunicative e per i team di Investor Relations, l’autorevolezza e la credibilità, la gestione delle conference call sui risultati d’esercizio, la reattività e la qualità delle informazioni finanziarie fornite.

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