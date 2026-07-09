INWIT si conferma anche nel 2026 tra le eccellenze del panorama europeo nelle relazioni con la comunità finanziaria, ottenendo risultati di prestigio nella survey Extel 2026.
La tower company è stata premiata tra le migliori società del settore Telecomunicazioni Europa, sezione Small & Mid-Cap, ottenendo i seguenti riconoscimenti:
- 1° posto categoria Best CEO
- 1° posto nella categoria Best IR Professional & Team
Questo risultato riconosce il lavoro di squadra e l’impegno costante di INWIT nel mantenere un dialogo coerente e trasparente con la comunità finanziaria nel percorso di crescita e sviluppo della società. Il posizionamento di eccellenza nel ranking conferma la solidità del percorso intrapreso e la capacità di INWIT di rappresentare un punto di riferimento nel settore delle infrastrutture digitali.
La survey, che raccoglie ogni anno le valutazioni di circa 2mila investitori istituzionali e analisti a livello internazionale, premia le aziende e i professionisti che si distinguono per qualità, trasparenza e capacità di dialogo con il mercato.
In particolare, per gli Amministratori Delegati, la valutazione riguarda la credibilità, la leadership e le capacità comunicative e per i team di Investor Relations, l’autorevolezza e la credibilità, la gestione delle conference call sui risultati d’esercizio, la reattività e la qualità delle informazioni finanziarie fornite.
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