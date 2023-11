Si terrà lunedì 13 novembre, ore 11.30, a Pescasseroli (AQ) nella sala Consiliare del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, in via Colli dell’Oro 31, la presentazione dei dati del progetto di INWIT e Legambiente sul monitoraggio della qualità dell’aria, a tutela della biodiversità, in due Parchi Nazionali e due riserve naturali dell’Appennino centrale.

L’evento, dal titolo “Le infrastrutture digitali per il monitoraggio ambientale e della biodiversità”, sarà l’occasione per illustrare, dati alla mano, l’utilità delle infrastrutture digitali in una logica di “tower as a service” e il loro valore aggiunto per il territorio e le comunità, anche in un’ottica sostenibile.

Alla presentazione interverranno:

Sen Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On Salvatore Deidda Presidente IX Commissione Camera dei Deputati

Presidente IX Commissione Camera dei Deputati Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo*

Presidente Regione Abruzzo* Michelangelo Suigo , Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT

, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT Antonio Nicoletti , Responsabile nazionale Aree protette e biodiversità Legambiente

, Responsabile nazionale Aree protette e biodiversità Legambiente Giovanni Cannata , Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

, Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Luciano Sammarone , Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

, Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Maurizio Dionisio , Direttore Generale ARTA Abruzzo

, Direttore Generale ARTA Abruzzo Giancarlo Ranalli , Professore del Dipartimento Bioscienze e territorio, Università degli studi del Molise

, Professore del Dipartimento Bioscienze e territorio, Università degli studi del Molise Giuseppe Sipari , Sindaco di Pescasseroli (AQ)

, Sindaco di Pescasseroli (AQ) Antonio Di Santo, Presidente della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Sindaco di Opi (AQ)

Modera l’evento, Silvia Tauro, Legambiente Abruzzo.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming sui canali proprietari di INWIT e di Legambiente.

Segue light lunch

*(in attesa di conferma)