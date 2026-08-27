INWIT commenta i risultati dell'ultimo report di Kearney sullo stato di salute delle reti globali, che vede l'Italia fanalino d coda: "La densificazione della rete e la capillarità delle torri sono requisiti irrinunciabili per rilanciare le performance e distribuire il valore in modo equo a beneficio di tutta la filiera, proprio come indicato da Agcom".

Lungo post di INWIT che commenta l’ultimo report di Kearney sullo stato di salute delle telecomunicazioni globali, con l’Italia che si piazza all’ultimo posto del ranking. L’attenzione della tower company si concentra sul tema delle torri, ampiamente affrontato nel report. “L’ultimo report globale di Kearney sulla salute delle telecomunicazioni impone una presa di coscienza immediata: l’Italia è all’ultimo posto della classifica, con mercati come Germania e Gran Bretagna a fare da spalla in un settore in evidente affanno.



Densificazione e capillarità

Mentre si invocano politiche pubbliche più favorevoli e rinnovi delle frequenze a condizioni sostenibili, c’è una verità industriale che il report mette nero su bianco: la densificazione della rete e la capillarità delle torri sono requisiti irrinunciabili per rilanciare le performance e distribuire il valore in modo equo a beneficio di tutta la filiera, proprio come indicato da Agcom”.



In Italia, questa densificazione passa inevitabilmente da infrastrutture passive neutrali e di alta qualità come le torri di INWIT.



Ma le infrastrutture richiedono un contesto di regole e di mercato in grado di garantire stabilità e prevedibilità.

Il ruolo degli MSA

È ora di guardare la realtà con oggettività e rigore: gli MSA (Master Services Agreement) che regolano i rapporti tra MNO e TowerCo sono stati stabiliti ed espressamente voluti da chi ha ceduto quegli asset per ridurre il proprio indebitamento valorizzandoli in modo più che significativo, coinvolgendo anche investitori internazionali.



A distanza di pochissimi anni, quegli stessi contratti vengono messi in discussione con comportamenti strumentali che oggi sono finiti al vaglio dei Tribunali.



Mettere in dubbio le regole del gioco non porta valore al Paese, paralizza gli investimenti e mina le prospettive di crescita.



Per risalire la classifica non servono eserciti di avvocati o strategie d’aula: serve aprire cantieri e far lavorare gli ingegneri, al servizio di una visione industriale di lungo termine e di sistema, per dare al Paese l’infrastruttura di cui ha bisogno”.







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