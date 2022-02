INWIT, Citi conferma il ‘buy’ per la Tower Co

11 febbraio. La giornata in 3 news.Le possibili turbolenze sul mercato delle Tlc, con l’ondata di consolidamento in corso che potrebbe protrarsi nei prossimi mesi in Europa, non avranno conseguenze negative sul mercato delle Tower Co.Da leggere il commento di Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, sull’inflazione che aumenta a pieno ritmo.Infine, TIM: i sindacati proclamano una giornata di sciopero nazionale il 23 febbraio contro l’ipotesi di smembramento della società.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.