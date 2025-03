Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) (rating BB+ per S&P e BBB- per Fitch) annuncia di aver concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro a fronte di una richiesta da parte degli investitori di oltre 3 volte superiore all’offerta. Le obbligazioni, a tasso fisso con cedola del 3,75% e durata di 5 anni, sono emesse nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di INWIT e destinate ad investitori istituzionali (le Nuove Obbligazioni).

L’emissione ha attratto più di 200 investitori istituzionali di primario standing sia nazionali che internazionali, con una domanda complessiva superiore a 2,3 miliardi di euro.

“Il successo dell’emissione del nuovo bond conferma l’apprezzamento degli investitori nei confronti del nostro merito creditizio e costituisce un ulteriore riconoscimento della solidità del nostro modello di business. L’operazione supporta lo sviluppo delle attività del Business Plan recentemente approvato”, ha dichiarato Emilia Trudu, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di INWIT.

Le Nuove Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana, con le seguenti caratteristiche:

Le Nuove Obbligazioni sono emesse contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da INWIT in data 24 marzo 2025 rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) (la Tender Offer). Il periodo della Tender Offer terminerà il 31 marzo 2025.

Emittente: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Importo: Euro 750 milioni Data di regolamento: 1 aprile 2025 Scadenza: 1 aprile 2030 Cedola: 3,75% p.a. pagabile annualmente in via posticipata Prezzo di emissione: 99,584% Rendimento: 3,843% corrispondente ad un rendimento di 137 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Goldman Sachs International e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Active Bookrunners e BBVA, Bank of America, Credit Agricole CIB and IMI – Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di altri Bookrunners.

Presentate e pubblicate le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione

Contestualmente, Inwit comunica che, in vista dell’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 15 aprile 2025 (unica convocazione) per deliberare – tra l’altro – sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società sono state depositate, nei termini di legge, liste da parte dei soci Central Tower Holding Company B.V. (che ha dichiarato una partecipazione pari al 37,60% del capitale con diritto di voto), Daphne 3 S.p.A. (che ha dichiarato una partecipazione pari al 30,9% del capitale con diritto di voto), nonché da parte di un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori unitamente a Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Priviledge Amber Event Europe e Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Event Driven Fund (che hanno dichiarato una partecipazione complessiva pari al 1,16054% del capitale sociale avente diritto di voto).

Il socio Central Tower Holding Company B.V. ha depositato la seguente lista di candidati:

1. Christian Hillabrant, nato a Los Angeles (Stati Uniti d’America) il 09/10/1965 – Non indipendente

2. Nicolas Mahler, nato a Darmstadt (Germania) 06/01/1978 – Non indipendente

3. Paola Bonomo, nata a Marostica (Italia) il 15/05/1969 – Indipendente

4. Ferruccio Borsani, nato a Locate Varesino (Italia) il 30/04/1958 – Indipendente

5. Vania Petrella, nata a Campobasso (Italia) il 16/04/1971 – Indipendente

6. Paolo Favaro, nato a Rivoli (Italia) il 30/04/1982 – Indipendente

7. Janos Gergo Budai, nato a Budapest (Ungheria) il 23/01/1977 – Non Indipendente

8. Giulia Staderini, nata a Roma (Italia) il 20/08/1964 – Indipendente

9. Patrick Coxen, nato a Torquay (Regno Unito) il 20/01/1964 – Indipendente

10. Ana Diaz Cayetano, nata a Cadiz (Spagna) il 04/06/1973 – Non Indipendente

Il socio Daphne 3 S.p.A. ha depositato la seguente lista di candidati:

1. Oscar Cicchetti, nato aPizzoli il 17/06/1951

2. Rosario Mazza, nato aLamezia Terme il 27/10/1983

3. Stefania Bariatti (*)(**), nata a Milano il 28/10/1956

4. Quentin Le Cloarec (*), nato aLorient (Francia) il 16/03/1991

5. Barbara Tadolini (*)(**), nata aMilano il 20/03/1960

6. Laurent Fayollas, nato aNeuilly-sur-Seine (Francia) il 20/07/1963

7. Gonzague Marie Paul Noel Boutry, natoa Parigi (Francia) il 24/12/1986

8. Federica Rita Vasquez, nata aCatania il 07/06/1984

9. Timothée Pradier (*), nato a Parigi (Francia) il 07/04/1991

10. Magali Chessé (*), nata aStrasburgo (Francia) il 19/09/1974

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui INWIT aderisce.

Il Socio Daphne 3 S.p.A. propone, inoltre:

di autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2390 del codice civile, a continuare a esercitare le attività di cui ai curricula vitae e alle liste degli incarichi ricoperti nelle altre società annessi alla presente lista;

in relazione al punto 10 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina del Consiglio di Amministrazione – Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti), di stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ossia fino alla data dell’assemblea dei soci della Società convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2027.

Il gruppo di società di gestione del risparmio e investitori unitamente a Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Priviledge Amber Event Europe e Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Event Driven Fund, ha depositato la seguente lista di candidati:

Francesco Valsecchi, nato a Roma il 09/07/1964 Marina Natale, nata a Saronno il 13/05/1962 Carlo Bozzoli, nato a Mirandola (MO) il 25/02/1962 Antonella Odero Ambriola, nata a Otranto il 28/08/1961

Tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla normativa vigente.

Le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dall’art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti (e.g.: curricula vitae, dichiarazioni dei candidati) sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede della Società, sul sito internet di INWIT all’indirizzo https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-15-aprile-2025/documentazione/, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Con le stesse modalità, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione: il Bilancio Integrato 2024, contenente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e l’informativa di sostenibilità, e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché le relazioni redatte dalla Società di revisione e dal Collegio Sindacale e il bilancio di esercizio delle società 36 Towers S.r.l. e G.I.R. Telecomunicazioni S.r.l. fuse per incorporazione con efficacia 1 gennaio 2025.

Sono altresì pubblicate con le medesime modalità e depositati presso la sede sociale la Relazione sulla Politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, di cui all’art. 123-ter del TUF, e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024, di cui all’articolo 123-bis del TUF.

Presso la sede sociale è depositato il bilancio di esercizio della società controllata Smart City Roma S.p.A.

