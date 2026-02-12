INWIT, chiarimenti sulla durata e sui termini chiave del MSA

Gli MSA, precisa INWIT, sono contratti a lungo termine che hanno comportato un investimento iniziale significativo da parte di INWIT e il corrispondente versamento anticipato di proventi ai clienti "Anchor".

INWIT, a seguito della pubblicazione avvenuta questa mattina da parte di Swisscom SA, azionista di controllo di Fastweb+Vodafone, di informazioni riguardanti la durata e i termini chiave del MSA desidera chiarire quanto segue:

Gli MSA di INWIT sono contratti a lungo termine che hanno comportato un investimento iniziale significativo da parte di INWIT e il corrispondente versamento anticipato di proventi ai clienti “Anchor”.

La struttura degli MSA è coerente con il modello di business infrastrutturale di INWIT, che si fonda su flussi di ricavi prevedibili e a lungo termine, a condizioni commerciali in linea con il mercato. Questo modello di business, standard per il settore, genera valore per tutte le parti coinvolte.

L’MSA stipulato da INWIT con Fastweb+Vodafone (all’epoca Vodafone Italia) ha preso avvio nel 2020. A seguito del cambio di controllo di INWIT avvenuto nell’agosto 2022, in base alla clausola di protezione “MSA Change of Control”, il contratto è stato esteso per un periodo di 16 anni (fino ad agosto 2038), arco di tempo durante il quale non è consentita disdetta.

INWIT ribadisce che, anche tenendo conto dell’attuale e sfidante scenario del settore delle telecomunicazioni in Italia e della rilevante necessità di investimenti futuri per la digitalizzazione, resta impegnata a investire e ad ampliare la propria partnership di lungo termine con i propri clienti e a individuare nuove aree di efficienza e sinergia industriale, continuando a creare valore per tutte le parti coinvolte.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz