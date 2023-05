INWIT, analisti confermano rating e aumentano target price

La giornata raccontata con gli “occhi” di Key4biz.

Tlc. Il mercato delle torri continua a crescere e l’andamento positivo del primo trimestre di INWIT lo dimostrano. Ne prendono atto gli analisti, che all’indomani della pubblicazione dei conti, confermano la fiducia nella prima tower company italiana, che, nonostante l’inflazione, ha pubblicato risultati in linea con le attese.

Metaverso. Il suo potenziale in Italia è stimato tra 28 e 52 miliardi di PIL aggiuntivo all’anno entro il 2035, secondo il report di Meta.

Infine, ChatGPT. In Cina è stato arrestato un uomo che l’ha usato per diffondere fake new, mentre noi abbiamo testato 26 alternative al chatbot più famoso al mondo.

