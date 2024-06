INWIT al III Forum Innovazione di Fortune Italia: Suigo: “Le nostre infrastrutture digitali e condivise sono un valore per il territorio”

Nell’ambito del III Forum Innovazione di Fortune Italia, dal titolo Brainstorm Innovation – The Human Side of Innovation, il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, Michelangelo Suigo, è intervenuto nel panel “AI, digitalizzazione della PA e Interoperabilità”.

“Le infrastrutture digitali e condivise di INWIT sono un valore per il territorio, in quanto abilitano la connettività 5G dei nostri clienti, gli operatori di telecomunicazioni, favorendo la digitalizzazione del Paese. Le nostre infrastrutture consentono di portare un servizio sempre più integrato, digitale e condiviso, ai territori e alle comunità. Grazie al bando ‘5G-densificazione’ del PNRR, che ci siamo aggiudicati in RTI con TIM e Vodafone, porteremo le infrastrutture digitali equipaggiate con la connettività 5G in 1.385 aree bianche entro giugno 2026, in un’ottica inclusiva di queste realtà ancora in digital divide.L’Italia ha il 72% di comuni sotto 5.000 abitanti, e portare le infrastrutture digitali anche in questi territori significa portare innovazione. Il messaggio fondamentale che stiamo cercando di portare avanti è che la torre è un’infrastruttura digitale e condivisa “alleata dei territori”, in grado di abilitare servizi avanzati: dal 5G al monitoraggio dell’ambiente. Ecco perché contiamo sulla collaborazione con tutti gli enti locali“ – ha detto Suigo.

“La percezione del valore delle infrastrutture digitali sta cambiando: secondo un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli, la quasi totalità degli italiani (il 94%, in crescita rispetto al 91% del 2023) è consapevole del valore che le infrastrutture digitali creano per il territorio e la collettività in cui sono presenti. L’84% è favorevole alla costruzione di infrastrutture digitali, e gli investimenti in queste infrastrutture sono considerati una priorità, in particolare tra i giovani laureati e nelle località isolate/rurali, tanto da porre le infrastrutture digitali al terzo posto nella classifica delle priorità di investimento per il Paese (dopo rete ferroviaria e stradale/autostradale)” – ha concluso Suigo.

