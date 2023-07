INWIT ha siglato un accordo con Legambiente per il monitoraggio ambientale della biodiversità attraverso le sue torri di trasmissione. L'evento sarà trasmesso in streaming alle 11,00 del 19 luglio.

INWIT, primo tower operator italiano, e Legambiente, associazione ambientalista più diffusa in Italia, mercoledì 19 luglio alle ore 11 nella sede della Regione Abruzzo (piazza Unione 13) a Pescara, presentano il progetto per il monitoraggio ambientale e della biodiversità tramite l’utilizzo delle infrastrutture digitali di INWIT, in una logica “tower as a service”.

Già in passato INWIT si è impegnata direttamente con le sue torri per sostenere l’ambiente e la sostenibilità, fra i capisaldi della sua attività.

Alla presentazione interverranno:

Stefano Ciafani, Presidente Legambiente,

Michelangelo Suigo, Direttore External Relations, Communication & Sustainability di INWIT,

Emanuele Imprudente Vicepresidente Regione Abruzzo,

Daniele D’Amario, Assessore al Turismo Regione Abruzzo, Rita Rufo, Direttrice della Riserva Regionale Zompo Lo Schioppo,

Maurizio Dionisio, Direttore ARTA Abruzzo.

L’evento, moderato da Silvia Tauro, Legambiente Abruzzo, sarà l’occasione per raccontare il virtuoso binomio tra digitalizzazione e sostenibilità e il valore aggiunto delle infrastrutture digitali sui territori.

Il progetto prevede l’utilizzo delle torri di INWIT per misurare e monitorare, attraverso l’installazione di sensoristica IoT e di gateway per la raccolta dati, alcuni parametri ambientali relativi alla qualità dell’aria, a tutela della biodiversità, in Parchi nazionali e Riserve regionali.

