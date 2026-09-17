Investire in Vietnam, dalle infrastrutture alle reti elettriche: tutte le opportunità per le imprese italiane

(Adnkronos) – “Protagonista nell’Asean (Associazione Stati Sud-Est Asiatico ndr), resiliente e oggi, soprattutto, più determinato che mai nel riscrivere, forte della sua stabilità politica, le regole di una crescita sostenuta dall’azione del visionario e innovatore Presidente Tô Lâm”. A descrivere il ruolo del Vietnam nell’economia globale è Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa presente all’evento ‘Viet Industry Hanoi 2026’, in corso nella capitale vietnamita.

Le principali caratteristiche? “Un settore privato ‘pilastro portante’ di un’economia di mercato, apertura agli investimenti e competenze estere, da cui i maxi-progetti non possono prescindere per mole finanziaria e necessità tecnologiche, ‘multilateralismo economico’ per evitare abusi di posizioni dominanti da parte di un singolo Paese e rigorosa programmazione di Stato, con tempi di attuazione che ricordano, per alcuni aspetti, la vicina Cina”.

Il Paese, spiega l’esperto, “nel progressivo passaggio da esportatore di materie prime a creatore di un propria ‘identità industriale’, non solo produttiva per conto terzi, ha accelerato lo sviluppo infrastrutturale molto rapidamente ponendo come priorità il potenziamento energetico di parte generativa, con mix non eccessivamente esposto su singola fonte – dove aziende italiane tecnologiche attive nelle rinnovabili potrebbero trovare dei validi spazi – e di quella distributiva ove opportunità potrebbero emergere non solo per Pmi italiane con elevati skill nell’elettromeccanica relativa alle reti elettriche ma anche per un’eccellenza internazionale dell’alta tensione come il gruppo Terna, qualora volesse includere, in futuro, l’Asean tra i mercati target come un tempo lo è stato il Mercosur”.

“Con riferimento alle infrastrutture idriche, autostradali e ferroviarie, all’evento erano presenti due eccellenze del ‘Made in Europe’ la metalmeccanica tedesca Herrenknecht AG – leader nello scavo meccanizzato di gallerie – e l’italiana De Cardenas che, assieme allo storico Gruppo Boldrocchi, rappresenta l’emblema della qualità made in Italy e punto di riferimento per la ventilazione e filtrazione sia infrastrutturale che industriale”, evidenzia Bevilacqua. Non solo. “La progettazione di un’alta velocità/capacità ferroviaria e i programmi di smart mobility – per adesso avviati dal Vietnam con la Cina – dovrebbero far valutare positivamente una cooperazione sull’asse Italia-Vietnam che coinvolga Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas”.

Secondo l’esperto, “il piano di piattaforma logistica integrata stradale/ferroviaria/portuale – nella declinazione non solo marittima ma anche fluviale – genera un’occasione unica per tutte le specificità di settore di cui le Pmi italiane sono portatrici, sia per la ‘blu economy’ sia per le competenze a corredo del settore oil & gas ad ausilio dell’azienda di Stato, la Petrovietnam”.

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