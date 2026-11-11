L’Italia investe ma l’economia rallenta, la Nota dell’Iatat 2027-2027

La crescita italiana resterà moderata e gli investimenti perderanno slancio. È il quadro delineato dalla Nota sull’andamento e le prospettive dell’economia italiana – Anni 2026-2027, che stima un aumento del Pil dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027, dopo il +0,6% del 2025.

A sostenere l’economia sarà soprattutto la domanda interna, con un contributo di 1,2 punti percentuali nel 2026 e 0,6 punti nel 2027. La domanda estera netta avrà invece un apporto nullo quest’anno e appena positivo il prossimo. In questo scenario, la capacità degli investimenti di rafforzare produttività e competitività diventa un fattore decisivo.

La Nota prevede che gli investimenti fissi lordi crescano del 2,9% nel 2026 e rallentino all’1% nel 2027, dopo il +3,9% registrato nel 2025. Pesano il ridimensionamento degli stimoli pubblici e il progressivo esaurimento degli effetti del PNRR, insieme all’incertezza geopolitica, all’aumento dei costi energetici e a condizioni di finanziamento meno favorevoli.

Nel secondo trimestre del 2026 gli investimenti in macchinari e armamenti sono aumentati dell’1,1% su base annua, quelli in fabbricati dell’8,3%. La Nota indica inoltre una dinamica positiva per gli investimenti in impianti, macchinari e prodotti di proprietà intellettuale.

Non specifica, tuttavia, quale quota sia destinata alle tecnologie digitali o all’intelligenza artificiale (AI): il dato complessivo sugli investimenti non basta quindi a misurare quanto stia crescendo la capacità innovativa delle imprese.

AI e crescita globale, opportunità e rischi

Il rapporto colloca questi numeri in un contesto internazionale in cui gli investimenti tecnologici, soprattutto quelli in soluzioni AI, sostengono attività economica e commercio. Le previsioni citate nella Nota indicano una crescita del Pil mondiale del 3,1% nel 2026 e del 3,4% nel 2027; il commercio globale dovrebbe aumentare rispettivamente del 4,5% e del 4,8%.

La spinta dell’AI, però, porta con sé anche rischi. La crescita dipende sempre più da pochi comparti e i ritorni degli investimenti restano difficili da quantificare. Un ridimensionamento delle aspettative sulla produttività potrebbe innescare correzioni sui mercati finanziari e ripercuotersi sull’economia reale.

Per l’Italia, dunque, la questione non è soltanto investire, ma riuscire a trasformare la spesa tecnologica in efficienza e produttività durature.

Adozione dell’AI nelle imprese, si diffonde ma non in maniera omogenea

Per contestualizzare la diffusione dell’intelligenza artificiale nel sistema produttivo si possono utilizzare i dati Istat riferiti al 2025, pubblicati nel dicembre dello stesso anno: sono l’ultimo quadro annuale disponibile nella rilevazione “Imprese e ICT”, non una fotografia aggiornata al 2026.

L’AI era utilizzata dal 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti, contro l’8,2% nel 2024 e il 5% nel 2023. La quota variava dal 14,2% nelle piccole imprese al 27,6% nelle medie e al 53,1% nelle grandi. La rilevazione non comprende le imprese con meno di 10 addetti.

Il dato segnala una diffusione in forte crescita, ma anche una marcata distanza tra classi dimensionali. Inoltre, tra le aziende che avevano valutato l’adozione senza poi investire, la mancanza di competenze adeguate risultava un freno per quasi il 60%. È un elemento che aiuta a leggere le prospettive: la disponibilità di capitali e tecnologie non garantisce, da sola, che i benefici raggiungano l’intero tessuto produttivo.

Secondo i dati contenuti nella ricerca ‘La nuova infrastruttura della crescita‘ di 24 ORE Ricerche e Studi, invece, riguardo al ritardo delle imprese italiane nell’adozione dell’AI, la scomposizione sui dati Eurostat mostra che soltanto il 23% del divario italiano rispetto alla media europea è associato alla maggiore presenza di piccole imprese. Il restante 77% deriva da tassi di adozione inferiori all’interno delle stesse classi dimensionali.

L’Italia ha già una diffusione del cloud del 75,6%, contro il 52,7% europeo, ma soltanto il 16,4% delle imprese utilizza l’AI, come già confermato da Istat. Nell’analisi del quotidiano, la sfida per il nostro Paese riguarda soprattutto investimenti, competenze e integrazione nei processi produttivi.

L’AI non deve restare una voce di spesa, ma contribuire alla crescita reale dell’economia

La Nota economica indica che il margine per investire si restringe: gli investimenti rallentano mentre il Pil perde velocità. I dati precedenti sull’adozione mostrano, inoltre, una diffusione diseguale e diversi ostacoli legati in particolare alle competenze. La sfida è far sì che la tecnologia non resti una voce di spesa o una sperimentazione circoscritta, ma contribuisca alla produttività delle imprese e alla crescita dell’economia italiana.

Su questo, si spera, qualcosa potrà uscire dalla prossima riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo dell’Unione europea, di venerdì 13 novembre, su come sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rilanciare la competitività europea e valutarne gli impatti su società, sicurezza e industria.

Una questione non relegabile in ambiti giuridici e legislativi, perchè va ad investire direttamente i territori. Una maggiore adozione di queste soluzioni tecnologiche determina un aumento della domanda di servizi e soluzioni, che a sua volta potrebbe determinare un aumento delle infrastrutture digitali (come i data center) ed energetiche (più impianti di fonti rinnovabili e di centrali termoelettriche), con conseguente impatto ambientale e sociale.

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