Investimenti in Data center, in Italia attesi 6 miliardi di dollari

Settore chiave che si stima crescerà ad un tasso annuo del 12,12% dal 2024 al 2030, l’Italia si afferma come hub strategico per i data center in Europa.

Bruxelles prepara sanzioni soft per Apple e Meta nell’ambito del Digital Markets Act, cercando di applicare le nuove regole senza innescare una guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Il Fisco italiano si inventa i dazi sui dati e chiede 887,6 milioni di euro di IVA non pagata a Facebook, 140 milioni a Linkedin, e 12,5 milioni a X di Elon Musk.

