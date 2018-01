Di Simone Carlo,

Prefazione di Fausto Colombo

Vita e pensiero editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788834333976

Pagine: 208

Prezzo: € 18,00

L’Italia è un Paese anziano e che invecchia. Allo stesso tempo è un Paese scarsamente digitalizzato, con un numero di utenti Internet tra i più bassi d’Europa. Tutto ciò rende particolarmente urgente interrogarsi oggi sui fattori che influenzano l’adozione delle ICT da parte della popolazione italiana più anziana.

Considerato tale contesto, la pubblicazione affronta il tema dell’invecchiamento attivo e del ruolo che le ICT hanno nella vita quotidiana degli anziani, a partire sia dalla letteratura attorno alle disuguaglianze (digitali) sia presentando due originali e recenti ricerche field e desk condotte dall’autore. Le ricerche fanno emergere il ruolo delle ICT sia nel contesto della vita quotidiana degli anziani, sia nella costruzione retorica e narrativa che ne fanno le istituzioni, in particolare rispetto al ruolo dei media digitali nei processi di invecchiamento attivo. Un’analisi dall’approccio innovativo che mette in luce i benefici ma anche i rischi che gli anziani percepiscono e corrono nell’uso delle tecnologie dell’informazione.

Simone Carlo è dottore di ricerca in Culture della Comunicazione – Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella medesima università presta attività di ricerca in OssCom – Centro di ricerca sui Media e la Comunicazione. È docente a contratto di Sociologia dei Media Digitali presso l’Università degli Studi di Bergamo. I suoi interessi scientifici riguardano i processi di digitalizzazione e l’uso e adozione dei media digitali e di Internet, in particolare tra gli over 65.