Introduzione all’economia della società

Di Roberto Marvilla

Egea editore

Data di pubblicazione: novembre 2017

ISBN: 9788823845725

Pagine: 528

Prezzo: € 45,00

L’epoca che viviamo si può esaminare soltanto utilizzando un approccio metodologico rigoroso ma allo stesso tempo fluido. La velocità dei mutamenti tecnologici ha innescato dei processi sociali che è difficile fotografare a livello accademico, cristallizzandoli in una istantanea che ci facilita forse la comprensione ma che non riesce a donare il vero senso delle trasformazioni in atto.

Questo testo, nato con l’intento di fornire delle nozioni base di Economia della Società, si presenta come una “introduzione” per sottolineare, fin dalla pura forma lessicale, la dimensione non definitiva dello stesso e l’aspirazione a presentarsi come uno strumento che aiuti perlomeno a orientarsi fra le dinamiche variegate, a volte ancora non completamente comprensibili, che attraversano il mondo che oggi noi viviamo.

Risponde, inoltre, all’esigenza di fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere e orientare efficacemente le linee di condotta degli individui, attraverso l’applicazione dei principi appresi e delle competenze maturate alle tecniche di mediazione interculturale volte a favorire la coesione e l’inclusione sociale. Riteniamo infatti fondamentale, stante l’attuale situazione socio-politica ed economica in cui versa il Paese, nutrire quell’humus culturale che costituisce il sostrato fondamentale della nostra società e che, solo se intriso di valori etici condivisi e di responsabilità civile volta al consolidamento della coesione sociale, potrà ritenersi in grado di incidere positivamente sul piano di un auspicabile progresso morale.