Intred, al via l’accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Connecting Italia

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante (lo “SPA”) con la società Aliedo in qualità di venditore, avente ad oggetto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Connecting Italia S.r.l. (“Connecting”), società con sede legale a Milano che svolge attività di sviluppo, produzione, commercio, offerta, fornitura e manutenzione dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, servizi di telefonia e trasmissione dati a banda larga (l’“Operazione”).

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Questa nuova acquisizione si inserisce nell’ampio piano di sviluppo e consolidamento dell’attività di Intred sul territorio lombardo, rappresentando un importante tassello nella strategia di crescita che prevede un piano di espansione per linee esterne e una diversificazione ed ampliamento dell’offerta commerciale. Con l’acquisizione di Connecting intendiamo replicare il successo avuto con l’integrazione di Qcom, avvenuta nel 2020, aumentando la dimensione del nostro business e migliorando al contempo la marginalità della società acquisita grazie alla migrazione progressiva della clientela sulla infrastruttura proprietaria.,. La riconosciuta competenza di Connecting che ha un focus specifico sulla clientela business con maggiore redditività, permetterà di consolidare il ruolo di Intred in Lombardia e il conseguimento di naturali economie di scala sul territorio”.

Davide Sanvito, Founder e Amministratore Delegato, ha commentato: “Siamo profondamente convinti dell’importanza di questa operazione: diventare parte integrante di una realtà prestigiosa come Intred rappresenta per la nostra azienda un significativo potenziamento del percorso di crescita, offrendoci l’opportunità di affrontare congiuntamente le sfide future, consolidando il nostro impegno per un successo duraturo”.

Connecting Italia S.r.l., fondata nel 2012, è un operatore TLC attivo in Lombardia specializzato nella fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, e vari servizi digitali a circa 2.000 clienti business.

Nel 2022, ultimo bilancio di esercizio approvato, ha conseguito ricavi pari a € 2,5 milioni. un EBITDA pari a € 0,28 milioni (EBITDA margin all’11%), e una Posizione Finanziaria Netta (debito) pari a € 0,5 milioni. Le attese per il 2023 sono per il conseguimento di ricavi superiori a € 3,0 milioni e un EBITDA riferito al perimetro di acquisizione superiore al 20%.