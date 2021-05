Intesa Sanpaolo Innovation Center, Emilio Tosi nominato presidente del collegio sindacale

L’importante incarico costituisce un riconoscimento del ruolo di eccellenza svolto, sin dalle origini negli anni 2000, dal Prof. Avv. Emilio Tosi nello studio e promozione - in Italia, in Europa e a livello internazionale - del diritto delle nuove tecnologie, dell’innovazione digitale oltre che della tutela dei dati personali.

Il Prof. Avv. Emilio Tosi – Managing Partner dello Studio Legale Associato TOSI & PARTNERS HIGH TECH LEGAL®, Professore Associato Abilitato di Diritto Privato nell’Università di Milano Bicocca – Direttore Esecutivo Centro Studi Diritto Nuove Tecnologie DNT® – è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021 Presidente del Collegio Sindacale – Organismo di Vigilanza 231 (OdV) – per il triennio 2021-2023 – di Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A.

Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A ha avviato un programma ambizioso di sviluppo nel settore high-tech – sotto l’alta direzione del Presidente Dott. Maurizio Montagnese e del DG Dott. Guido De Vecchi – che verrà ulteriormente rafforzato nel corso del triennio 2021-2023 anche attraverso la controllata NEVA SGR che punta a raggiungere i 250 milioni di raccolta entro il 2021.

La mission di Intesa Sanpaolo Innovation Center è esplorare e apprendere i nuovi modelli di business futuri per creare gli asset e le competenze necessarie per supportare la competitività di lungo periodo del Gruppo e dei suoi clienti e fungere da motore e stimolo della nuova economia in Italia.

Neva SGR, società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, interamente controllata da Intesa Sanpaolo Innovation Center, progetta e gestisce fondi di investimento per investitori professionali interessati a cogliere le opportunità di diversificazione e ad alto rendimento offerte dal Venture Capital.

Attraverso Neva SGR Intesa Sanpaolo sarà in grado di fornire capitale di rischio alle imprese ad alto tasso tecnologico (Cybersecurity, Cloud Computing, AI, 5G e Blockchain).

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha investito nel Fondo Neva First, il fondo di investimento pensato per start-up di eccellenza ad elevato contenuto tecnologico innovativo, che operano su trend con prospettive di crescita esponenziali, con focus principale sul FinTech, su società ad alto contenuto tecnologico (DeepTech) oltre che su società italiane con programmi di crescita globali o società internazionali che intendono sviluppare progetti con ricadute positive sulle filiere industriali e produttive in Italia.

