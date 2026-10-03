Intesa Sanpaolo: “25 cent in più per azione Mps, Opas inefficace con via libera a ops concorrenti su Banco Bpm e Banca Generali”

(Adnkronos) – “L’Opas di Intesa Sanpaolo genera in maniera certa un valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di MPS e valorizza Siena. Il rapporto di cambio annunciato da Intesa Sanpaolo a giugno verrà adeguato nel caso di distribuzione dell’acconto sul dividendo 2026 da parte di Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo, in caso di prosecuzione dell’Opas, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS. In caso di adesione totalitaria all’OPAS, il controvalore monetario complessivo dell’OPAS sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro. Intesa Sanpaolo affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana”. E’ quanto si legge in una nota di Intesa Sp, che segue il cda straordinario di questo pomeriggio, in cui si sottolinea anche che “il progetto annunciato da Mps non offre alcun premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione”.

Nella nota Intesa Sanpaolo annuncia poi che “l’Opas promossa su Mps diverrà inefficace nel caso in cui l’Assemblea di Mps del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all’Odg” (i punti che riguardano in particolare le ops concorrenti su Banco Bpm e Banca Generali, i relativi aumenti di capitale e la riduzione volontaria del capitale sociale): in quel caso infatti la banca “non si avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia e invocherà il loro mancato avveramento”.

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