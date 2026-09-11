Intesa Italia-Francia su IA e comunicazioni ottiche per lo spazio

(Adnkronos) – In occasione dell’International Space Summit tenutosi al Grand Palais di Parigi, Italia e Francia hanno siglato due accordi industriali volti a rafforzare la cooperazione strategica nel settore aerospaziale e a sviluppare tecnologie abilitanti per la futura infrastruttura europea. Alla firma hanno presenziato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali Adolfo Urso e il Ministro delegato francese per l’Europa Benjamin Haddad, insieme al consigliere militare del Presidente del Consiglio Generale Franco Federici e al Commissario Straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana Mario Cospito.

Le intese vedono protagoniste le società tecnologiche italiane AIKO e Leaf Space in collaborazione con i gruppi francesi Sopra Steria/CS GROUP e Cailabs, concentrandosi sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alle operazioni di volo e sull’implementazione delle trasmissioni ottiche satellitari ad alta capacità.

Sulla portata politica e industriale delle intese, Adolfo Urso ha dichiarato: “Italia e Francia possono guidare la costruzione di un’Europa dello spazio più competitiva e sovrana. Gli accordi di oggi dimostrano come la cooperazione tra i nostri Paesi possa tradursi in capacità industriali e tecnologiche concrete. Una leadership confermata anche dal rapporto pubblicato oggi dall’OCSE, che pone Italia e Francia insieme al primo posto per quota degli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo civile destinati allo spazio”. Nel dettaglio operativo, l’intesa tra Sopra Steria/CS GROUP e AIKO riguarda l’integrazione di algoritmi avanzati nelle piattaforme di gestione dei satelliti per incrementare l’automazione dei flussi, migliorare l’elaborazione dei dati e velocizzare i processi decisionali.

Il Memorandum of Understanding siglato tra Cailabs e Leaf Space prevede invece l’integrazione di collegamenti ottici nei servizi di ground segment, pianificando l’installazione di stazioni dedicate e la realizzazione di un progetto pilota completo dall’infrastruttura orbitale all’utente finale.

Adolfo Urso ha aggiunto: “Questi accordi mostrano concretamente come Italia e Francia possano integrare competenze industriali complementari in settori avanzati, dall’intelligenza artificiale applicata alle operazioni satellitari alle comunicazioni ottiche, valorizzando le capacità delle nostre imprese nella filiera europea dello spazio”. Le firme si inseriscono nel quadro del confronto bilaterale intrapreso tra le istituzioni dei due Paesi per affrontare i principali dossier europei, tra cui il programma di costellazione satellitare IRIS 2, la complementarietà tra i vettori di lancio Ariane e Vega, i sistemi di osservazione della Terra e le future missioni di esplorazione spaziale.

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