Intervista a Pastorella (Azione): “Miei emendamenti in Manovra su AI e Cyber”

“Per prima cosa presenterò un emendamento alla Manovra per ripristinare i fondi per la cybersicurezza tagliati alla Farnesina”. Lo ha detto Giulia Pastorella, deputata di Azione, nella nuova intervista di Key4Biz ai politici per le politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale.

A seguire, in miglioramento i conti di Tim, trainati dalla divisione Enterprise e dal Brasile, mentre la divisione Consumer mostra segni di progresso. Accordo con Poste e Fincantieri per lo sviluppo dell’AI nell’ambito dell’industria pesante navale.

Infine, investimenti in frenata, Pil Italia a +0,6% nel 2027. Istat: Gli investimenti rallentano, mentre l’intelligenza artificiale sostiene il quadro internazionale. In Italia un’adozione ancora concentrata nelle imprese più grandi.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz