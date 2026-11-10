Intervista a Giomi (Agcom): “Grave l’archiviazione del caso sulla diffusione del video del 13enne che accoltellò la prof a scuola”

“Giudico gravissima la decisione di Agcom di archiviare le segnalazioni ricevute in merito alla diffusione da parte di una nota testata giornalistica tramite i propri account social (TikTok, Instagram, Facebook) del video filmato dal tredicenne che ha aggredito una professoressa nell’istituto Giovanni Verga di Centocelle a settembre. Il video è stato poi ripreso anche dal sito web di altre testate e broadcaster nazionali. Si tratta di un caso importantissimo, che può avere serio impatto sulla salute e sicurezza dei minori, che Agcom è chiamata a tutelare e che oggi è rafforzata dal recente EU KIds Act”. Lo ha detto Elisa Giomi, commissaria AGCOM a proposito dei video diffusi sui social, e poi rilanciati da alcune testate giornalistiche, relativi all’aggressione in una scuola di Centocelle da parte di un tredicenne della sua professoressa Isabella Marsilio in classe, colpita con uno spray urticante e poi con un coltello (riprendendo il gesto in diretta video/Telegram). Dopo un ricovero e un periodo in una struttura psichiatrica, all’inizio di novembre 2026 il minore è stato affidato a una comunità educativa. AGCOM aveva aperto un’indagine sull’indebita pubblicazione del video.

Key4Biz. Perché è contraria all’archiviazione del caso?

Elisa Giomi. L’archiviazione costituisce un precedente destinato ad allargare pericolosamente le maglie, anche perché è stata gestita senza seguire il regolamento Agcom che avrebbe consentito quantomeno di segnalare il caso ad altre autorità europee e all’Ordine dei giornalisti. E invece non è stata data nemmeno evidenza pubblica della decisione del Consiglio.

Key4Biz. Perché Agcom ha archiviato?

Elisa Giomi. Agcom ha ritenuto che il contesto giornalistico, le cautele editoriali adottate e le caratteristiche intrinseche del filmato non consentissero di ravvisare un rischio concreto, grave e attuale per i minori tale da giustificare la limitazione della diffusione del filmato. Non concordo neppure su una riga di questa motivazione.

Key4Biz. Le immagini cruente erano oscurate e c’erano avvertenze in sovraimpressione sulla natura violenta del contenuto. Non basta?

Elisa Giomi. No. È stata oscurata l’aggressione, certo, ma non la sequenza preparatoria, filmata in presa diretta dal ragazzo chiuso nel bagno della scuola.Attraverso lo smartphone posto sul caschetto si vede il ragazzo estrarre due coltelli dallo zaino e nasconderseli addosso, indossare guanti dalle bocche rafforzate, che servono a offendere più che a proteggere, e occhiali simili a quelli utilizzati per il softair, prendere lo spray urticante, uscire dal bagno e dirigersi verso la sua vittima. Da esperta di linguaggio audiovisivo non ho potuto non pensare a moltissima fiction, dove la telecamera indugia in soggettiva sulla meticolosa, scientifica preparazione di atti violenti. Il ragazzo peraltro durante la registrazione è collegato in videochiamata su piattaforme come Telegram con altri utenti, cui dice «Guardate i tg dopo».

Key4Biz. Quali sono le violazioni connesse alla diffusione di questo video?

Elisa Giomi. Quella sequenza è impressionante non solo per il portato spettacolare, che rischia di contribuire ad una sorta di agiografia del crimine, ma proprio per la sua didascalicità. Sembra un tutorial, e può mandare ad altri adolescenti un messaggio del tipo “si fa così, puoi farlo anche tu”. Tra l’altro, la stessa scuola è tornata agli onori della cronaca proprio in questi giorni per la scoperta di una chat in cui si incitava a sparare ad un’altra docente in cambio di carte Pokemon.

Key4Biz. C’è un rischio emulazione?

Elisa Giomi. Ora, a prescindere che vi sia o meno un effetto “proselitismo”, per me rimane evidente il danno alla integrità psicofisica dei minori che assistono a queste immagini angoscianti ma confezionate come fossero un contenuto di intrattenimento, con tanto di coltelli infilati dentro gli slip con brand ben leggibile sull’elastico. La loro circolazione doveva essere limitata perché alimenta l’immaginario visivo estremamente violento a cui i giovanissimi sono esposti attraverso molti generi e formati mediali, che qui trae ulteriore forza, addirittura normalizzazione, proprio dal fatto che non si tratta di gaming o cinema ma di realtà e peraltro certificata da una testata giornalistica. Con tutto il portato di affidabilità e quindi legittimazione del caso.

Key4Biz. Quale è l’altro profilo lesivo dei minori?

Elisa Giomi. Un profilo importantissimo e anch’esso trascurato dall’istruttoria di Agcom: il danno non è solo per i minori che guardano ma anche per la dignità del tredicenne stesso, che ha diritto a non restare associato per anni a quel gesto, come invece accadrà nel “perenne presente” delle piattaforme online dove non esiste oblio. Infatti nei giorni scorsi il Garante privacy ha disposto, in un’altra vicenda, una limitazione urgente della diffusione di immagini e dati di minorenni coinvolti in vandalismi, anche nei confronti di testate ed emittenti. Spiace dirlo ma credo che invece il Consiglio di Agcom non abbia raggiunto la necessaria maturità di analisi per un caso complesso come questo.

Key4Biz. A suo parere c’erano gli estremi per intervenire anche in questo caso?

Elisa Giomi. Il punto è rilevante anche perché si tratta di una prima volta. La domanda è: una testata rimane tale, e dunque competenza del solo Ordine dei Giornalisti, anche quando pubblica a mezzo social? Io non ho dubbi: quando si parla di ecosistema digitale, Agcom ha il potere e dovere di intervenire in presenza di rischi per i minori. E il rischio è concreto davanti ad un contenuto illecito o dannoso caricato su piattaforme di rapida condivisione con miliardi di iscritti.

Quel video infatti sarebbe stato rimosso immediatamente se a pubblicarlo, anche nella forma “emendata”, fosse stato un qualunque utente. Dovrebbe accadere a maggior ragione per l’account di un quotidiano, che rispetto ad un privato ha tutt’altra autorevolezza e capacità di diffusione. Le regole valgono per tutti e la responsabilità editoriale non deve funzionare come salvacondotto ma al contrario come aggravante.

Key4Biz. Cosa dicono le regole, appunto? L’European Media Freedom Act non protegge i giornali dalle rimozioni?

Elisa Giomi. Li protegge dagli interventi arbitrari, ed è giusto. L’articolo 18 prevede che una grande piattaforma spieghi perché vuole limitare o rimuovere un contenuto giornalistico e dia all’editore 24 ore per rispondere. Ma questa garanzia non è un’immunità, non solleva dal rispetto degli obblighi europei di tutela dei minori e contrasto ai contenuti illeciti. La libertà di stampa e l’incolumità delle categorie più fragili devono camminare insieme.

Key4Biz. Ma così non si rischia di censurare i giornali?

Elisa Giomi. No. Raccontare un fatto non significa doverne mostrare ogni immagine. Per informare sull’aggressione serviva davvero rilanciare il filmato girato dallo stesso ragazzo? Non credo. Il diritto di cronaca dovrebbe essere bilanciato con la tutela della dignità delle persone coinvolte e dei minori in particolare, come ricorda anche la Carta di Treviso. Infatti Adnkronos ha detto di avere quel video ma di non volerlo diffondere proprio per il rischio di emulazione. Ha raccontato comunque la notizia, senza censura.

Key4Biz. Quanto pesa oggi la ricerca dell’attenzione sulla qualità dell’informazione?

Elisa Giomi. Dietro alla pubblicazione di contenuti controversi ma “acchiappalike” e “acchiappa-pubblicità” vi è spesso una scelta di sopravvivenza. Dalle ultime rilevazioni Agcom, tra il 2021 e il 2025 i ricavi dei quotidiani sono scesi da 1,494 a 1,059 miliardi di euro, vale a dire quasi il 30%. Nello stesso periodo la pubblicità online è cresciuta di circa 3 miliardi, ma gran parte dei ricavi è andato alle piattaforme. In una crisi del genere l’attenzione diventa una risorsa economica. È quindi comprensibile la pressione che grava sugli editori ma dobbiamo stare attenti a non usarla come lasciapassare e mantenere alto il livello della qualità e la tradizione di eccellenza del nostro giornalismo.

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