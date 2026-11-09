Intervista a Benifei (PD): “Sì al ministro per l’AI nel prossimo governo”

“Servirebbe un ministro per l’AI nel prossimo Governo italiano”. L’ha detto nella nuova intervista di Key4Biz ai politici per le politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale l’europarlamentare del PD Brando Benifei.
Clamoroso negli Usa. Il CEO di Nvidia ammette la relazione con la spia cinese. Il titolo a picco cede intorno al 5% a Wall Street. Trump sapeva da un anno. I rischi per la sicurezza e la supremazia tecnologica per gli Stati Uniti.
Sempre in tema di AI, l’allarme apocalittico del “padre” dell’Intelligenza artificiale Hinton, secondo cui entro il 2027 ci sarà “un blackout su larga scala provocato da un attacco cyber”.
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