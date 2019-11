Gender Gap, aumentano al 48% le donne connesse a internet

L’uso di internet sta crescendo anche a livello globale, con 4,1 miliardi di persone, pari al 53,6% della popolazione, che vi ha accesso.

Lo indica il rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per le tecnologie della comunicazione Itu, che indica anche l’aumento della parità di genere su Internet.

Gender Gap migliorato

Sul report viene infatti evidenziato l’aumento del numero di donne ‘connesse’, il 48% del totale della popolazione femminile, contro il 58% del totale degli uomini.

Secondo il rapporto persiste ancora il gap tra donne e uomini nell’accesso a Internet, ma poco alla volta la situazione sta cambiando, considerando che nel 2017 le donne connesse erano il 44,9% del totale della popolazione femminile contro il 50,9% del totale maschile.

In generale i dati mostrano che tra il 2013 e il 2019, il divario di genere si è quasi azzerato nelle Americhe e si è ridotto in Europa e Russia. Tuttavia, negli Stati arabi, in Asia e nel Pacifico e in Africa, il divario di genere è cresciuto.

3,6 miliardi offline

I dati ITU confermano che l’utilizzo di Internet continua a crescere a livello globale, con 4,1 miliardi di persone che usano Internet o il 53 percento della popolazione mondiale.

Tuttavia, circa 3,6 miliardi di persone restano offline, con la maggior parte dei non collegati che vivono nei cosiddetti Paesi meno sviluppati, dove sono in linea solo due persone su dieci.

“Collegare i 3,6 miliardi di persone deve ancora essere una delle priorità di sviluppo più urgenti”, dichiara Doreen Bogdan-Martin, direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni dell’ITU,

“La collaborazione multi-stakeholder sarà la chiave per rendere la connettività universale e significativa alla realtà per tutti. Richiederà sforzi mirati per ridurre i costi della bandalarga e politiche innovative per finanziare il lancio della rete a popolazioni non connesse, conclude Bogdan-Martin”.

Inoltre nel report ITU afferma che ci stiamo avvicinando ai livelli di saturazione, con circa l’87% delle persone online. L’Europa è la regione con il più alto utilizzo di Internet (82,5%), mentre l’Africa è la più bassa (28,2%)