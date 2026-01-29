Internet, nuovi obblighi per operatori TLC

Oggi in primo piano la nuova revisione del PNRR. Agli occhi di Key4Biz spunta, tra le novità, il nuovo obbligo per gli operatori di TLC di installare ai consumatori la tecnologia con prestazioni più elevate disponibile in loco per l’accesso a Internet.
Infrastrutture. La Germania lega la disattivazione del rame all’80% di copertura in fibra nel nuovo quadro normativo, secondo la proposta avanzata dall’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni tedesca adesso in consultazione.
Spazio. Jean-François Fallacher, Ceo di Eutelsat, mette in guardia dal rischio di frammentazione: “OneWeb è l’unica alternativa a Starlink”. Ma non tutti la pensano così.
Leggi le notizie della nostra dailyletter