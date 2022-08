Le elezioni più importanti di cui nessuno abbia mai sentito parlare per la rete più importante del 21° secolo saranno a scrutinio segreto. E sarà utile seguire i lavori con attenzione maggiore di quella riservata alla Conferenza di Dubai del 2012, dove la delegazione americana era costituita per due terzi da lobbisti delle multinazionali del Big Tech.

Il L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) è stata descritta come “La più importante agenzia delle Nazioni Unite di cui non hai mai sentito parlare“. Il prossimo quadriennale dell’ITU La Conferenza plenipotenziaria, che si terrà a Bucarest, in Romania, dal 26 settembre al 14 ottobre, ospiterà le elezioni più importanti di cui non avete mai sentito parlare.

L’ITU è stata fondata nel 1865 come International Telegraph Union allo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere della nuova tecnologia dell’epoca. Da allora, è diventato uno standard-setter chiave per le reti di telecomunicazioni e non a caso vale l’affermazione, pur generica, sull’ITU per cui: “…Ogni volta che fai una telefonata tramite cellulare, accedi a Internet o invii un’e-mail, stai beneficiando del lavoro dell’ITU“.

Tecnicamente, la dichiarazione è corretta poiché gli standard per il cavo in fibra ottica e le reti mobili fanno parte del processo di certificazione ITU. È un po’ iperbolico, tuttavia, quando si tratta di Internet, per il quale l’ITU ha svolto un ruolo meno determinante.

È però vero che Internet è cresciuto grazie all’ITU. Gli standard con cui Internet opera non sono standard ITU, ma sono stati sviluppati da un “ processo multistakeholder” in cui tecnologi, aziende, società civile e governi hanno raggiunto progressivamente gli accordi attesi. Il veicolo per la definizione di tali standard di Internet è l’Internet Engineering Task Force, una delle diverse istituzioni di volontariato istituzionale internazionale che insieme contribuiscono9 a salvaguardare Internet come la conosciamo. Secondo gli USA ora, Russia e Cina stanno cercando di spostare la governance di Internet nell’ITU, dove la progettazione (secondo gli americani) bottom-up degli standard di Internet potrebbe essere sostituita con decisioni dall’alto verso il basso basate sulla politica degli stati-nazione.

La selezione di un nuovo segretario generale dell’ITU

In cima all’agenda di Bucarest c’è la selezione di un nuovo segretario generale dell’ITU (quello uscente è un cinese). Le elezioni – decise dai voti delle nazioni membri – si stanno delineando come una lotta tra un candidato americano e uno russo. La candidata americana, Doreen Bogdan-Martin, è una veterana con quasi tre decenni di esperienza ITU dietro di sé. Il candidato russo, Rashid Ismailov, è un ex vice ministro del Ministero russo delle Telecomunicazioni e delle Comunicazioni di massa ed ex dirigente di Huawei.

Secondo gli USA è in ballo una competizione tra due visioni di Internet: un Internet aperto o una sorta di Internet controllato dallo Stato

In agguato dietro le quinte in queste elezioni è molto più della semplice scelta di chi occuperà l’ampio ufficio del Segretario Generale a Ginevra. Secondo gli USA è in ballo una competizione tra due visioni di Internet: un Internet aperto o una sorta di Internet controllato dallo stato che assomiglia a quello russo e cinese. In realtà lo scontro è tra il potere tradizionale americano sul mondo e l’istanza dei tanti paesi non allineati o in via di sviluppo di voler pesare di più.

La tensione internazionale sulla politica di Internet è emersa in tutta la sua asprezza nel 2012 all’epoca della Conferenza ITU di Dubai. Dopo il voto sul ruolo maggiore da dare all’ITU su Internet, votato dalla maggior parte delle nazioni, gli Stati Uniti si erano rifiutati di firmare il trattato risultante.

Nel giugno 2021, i leader di Cina e Russia hanno firmato un patto che ora si sta diffondendo tra i membri dell’ITU. L’accordo indica tra i suoi scopi come “garantire che tutti gli Stati abbiano uguali diritti di partecipare alla governance della rete globale, aumentando il loro ruolo in questo processo e preservando il diritto sovrano degli Stati di regolamentare il segmento nazionale di Internet“. Il linguaggio può sembrare alto, ma il suo effetto è basso, sostengono gli USA, secondo cui l’appello agli Stati-nazione ad assumere la governance di Internet è un appello a de-democratizzare la rete più importante del mondo.

La Cina ha proposto un nuovo standard – chiamato “Nuova IP” – che darebbe ai governi un’arma di controllo in chiave geopolitica sulle attività di Internet

Il punto è che il Protocollo IP su cui funziona Internet è stato inventato e imposto dagli americani, mentre il resto del mondo, quello che a Dubai aveva la maggioranza dei voti, vuole andare verso uno standard differente. La Cina ha proposto un nuovo standard – chiamato “Nuova IP” – che darebbe ai governi un’arma di controllo in chiave geopolitica sulle attività di Internet. Vogliono che questo standard sia guidato dall’ITU.

L’ITU ha 193 paesi membri votanti. Le elezioni più importanti di cui nessuno abbia mai sentito parlare per la rete più importante del 21° secolo saranno a scrutinio segreto. E sarà utile seguire i lavori con attenzione maggiore di quella riservata alla Conferenza di Dubai del 2012, dove la delegazione americana era costituita per due terzi da lobbisti delle multinazionali del Big Tech.