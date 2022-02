I primi passi per arrivare ai 10 Gigabit di velocità sono stati intrapresi, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza perché diventino realtà.

E’ vero, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando avevamo connessioni a 1,54 Megabit al secondo (Mbps). Da allora le cose sono molto cambiate e in meglio.

Oggi le connessioni a un Gigabit al secondo (Gbps) sono sempre più diffuse, l’obiettivo del nostro governo è portarle ovunque entro il 2026, in anticipo sul target europeo fissato al 2030.

Ma, racconta Zdnet, c’è chi sta già lavorando ai 10 Gigabit al secondo: si tratta dell’americana CableLabs, un laboratorio di ricerca e sviluppo senza scopo di lucro fondato nel 1988 da operatori via cavo americani. Gli operatori di sistema di tutto il mondo possono essere membri. CableLabs promette entro 10 anni accesso a 10 Giga nel segmento residenziale e in ufficio.

I primi passi sono stati già fatti

Nel 2021, Comcast e Broadcom hanno dimostrato che con i dispositivi system-on-chip (SoC) DOCSIS 4 full-duplex (FDX), i partner potevano raggiungere i 4 Gbps. Ciò è stato fatto utilizzando le tecniche di cancellazione dell’eco e di sovrapposizione dello spettro di DOCSIS 4. Comcast ha anche completato con successo un test di una connessione 10G completa utilizzando un sistema di terminazione modem via cavo virtualizzato basato su DOCSIS 4 (vCMTS).

Fibra coassiale ibrida

DOCSIS 4, la prossima generazione di Internet via cavo, combina la banda larga via cavo e fibra esistente su fibra coassiale ibrida (HFC) del cavo. Questa nuova tecnologia supporta velocità fino a 10 Gbps in downstream e fino a 6 Gbps in upstream.

Stiamo già raggiungendo quella velocità nei laboratori. Charter Communications, alias Spectrum, ha recentemente dimostrato più di 8,5 Gbps in downstream e 6 Gbps in upstream su un HFC ibrido. Ciò è stato fatto senza posa di cavi o fibre, ma utilizzando l’infrastruttura HFC preesistente.

Il membro di CableLabs, Armstrong, ha fatto un ulteriore passo avanti. L’azienda ha lanciato ai clienti una rete in fibra ottica da 10 gigabit a Medina, Ohio. Ciò ha fornito l’accesso 10G a oltre 3000 aziende e residenze nell’area.

Il presidente e CEO di CableLabs, Phil McKinney, ha dichiarato: “Con velocità simmetriche più elevate, latenza inferiore, maggiore affidabilità e maggiore sicurezza, la rete 10G emergente alimenterà davvero la prossima generazione di innovazione”.

Capacità migliorata

Sembra semplicistico, ma possiamo raggiungere 10G semplicemente aumentando il numero di bit al secondo consegnato agli abbonati. Certo, è più facile a dirsi che a farsi.

Per aiutare gli operatori a soddisfare meglio tale domanda, CableLabs ha pubblicato le specifiche per un nuovo dispositivo, chiamato Coherent Termination Device. Ciò funziona utilizzando le risorse in fibra esistenti dell’ISP in modo più efficiente combinando tecnologie ottiche coerenti e multiplexing a divisione di lunghezza d’onda (WDM) nella rete di accesso ottico. Ciò consente agli Internet Service Provider (ISP) di inserire più bit nella loro rete in fibra esistente. Le tecnologie sono già note per funzionare. L’ottica coerente è già utilizzata per reti backbone Internet, metropolitane e sottomarine a lungo raggio.

Innovazione 10G avanzata

Per continuare lo slancio dell’innovazione, CableLabs ha lanciato la 10G Challenge per accelerare il lavoro di innovatori, startup, studenti e imprenditori nello sviluppo di applicazioni 10G. Con un montepremi totale di oltre $ 300.000, la 10G Challenge è progettata per ispirare gli innovatori a sfruttare la rete emergente 10G. Verranno scelti sei vincitori e il vincitore del Gran Premio e i vincitori della categoria avranno l’opportunità di presentare le loro tecnologie alla fiera SCTE Cable-Tec Expo 2022.

McKinney ha concluso: “Anche se non sappiamo cosa riserva il futuro, sappiamo che Internet svolgerà un ruolo fondamentale nel plasmarlo”. E la piattaforma 10G e le sue applicazioni “creano un futuro migliore per l’umanità”.