I risultati relativi all’andamento della Convenzione IntercentER 2018-2021, “Servizi di trasmissione dati e

voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)”, nei suoi primi 28 mesi sono finora molto positivi.

Lo scenario dettato dalla pandemia ha portato negli ultimi 9 mesi a un forte incremento di richieste di nuove linee dati/mobili da parte di tutti i Punti Ordinanti che possono accedere alla Convenzione: sono oltre 780 i soggetti che hanno presentato un piano di fabbisogni propedeutico a effettuare l’ordinativo; sono 5.269 i codici rilasciati da Lepida per gli ordinativi diretti (tipicamente quelli legati alla telefonia mobile) e oltre 850 i codici rilasciati per gli ordinativi che richiedono un progetto esecutivo (tipicamente quelli legati alla trasmissione dati su rete fissa).

Questi numeri sono stati riportati da 650 soggetti che hanno già effettuato almeno un ordine sul portale IntercentER, 418 dei quali sono Enti Soci di Lepida. Sempre ad oggi, gli ordini evasi ammontano a complessivi 3.849 di tipo diretto e 725 a seguito di redazione progetto esecutivo.

Analizzando invece l’ammontare economico complessivo degli ordini effettuati, le cifre raggiungono oltre 20,4M€ sul Lotto 1 e oltre 6,9M€ sul Lotto 2; Telecom Italia è risultata aggiudicataria di entrambi i lotti. La rete in fibra ottica Lepida continua a giocare un ruolo strategico all’interno della Convenzione.

Tutti gli Enti collegati in Banda Ultra Larga possono ottenere i servizi VoIP e di trasmissione dati direttamente sulle interfacce dei propri PAL, modalità di erogazione che semplifica le architetture presso le sedi dell’utente e valorizza l’infrastruttura realizzata da Lepida negli anni.

Gli Enti Soci che stanno utilizzando il VoIP su Rete Lepida sono 319; 19 Enti utilizzano funzionalità di Intranet dati per la diffusione di proprie Reti Private Virtuali destinate a interconnettere le proprie differenti sedi delle Amministrazioni Contraenti, che si sviluppano sulla Rete Lepida e sulla rete dell’Aggiudicatario per connettere le altre sedi remote non ancora raggiunte dalla Rete Lepida.