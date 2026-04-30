- Pagine: 216
- Pubblicato: 28 aprile 2026
- ISBN: 9788835187431
- Prezzo: 22,00 euro
- FrancoAngeli editore
Quali competenze servono per lavorare con l’intelligenza artificiale in azienda?
Come sta cambiando il concetto di esperienza con l’Agentic AI?
Quali strumenti abbiamo per resistere all’ansia da sostituzione?
E quali saranno le regole di convivenza per questa ineluttabile co-evoluzione di intelligenze?
C’è un nuovo “collega” in ufficio. È veloce, ha un QI alto ma non sa la strada per andare in mensa e non si ferma alla macchina del caffè. È saccente, ma ogni tanto prende delle enormi cantonate. È un AI Agent. E, adesso, che si fa?
Quali competenze servono per lavorare con l’intelligenza artificiale? Come ripensare i concetti stessi di esperienza, leadership, gestione del team a fronte di una rivoluzione tecnologica che sta cambiando i processi, le gerarchie, forse l’idea stessa che abbiamo del lavoro e delle organizzazioni?
Se le macchine moltiplicano la nostra capacità di fare, spetta a noi moltiplicare la capacità di essere: esprimere valutazioni e giudizi, relazionarci, assumerci responsabilità. Per questo serve l’intelligenza dell’essere, che intreccia senso critico ed emozioni, flessibilità e collaborazione co-agentica; che orchestra sapere, saper fare e saper essere, restituendo alla competenza il suo significato pieno.
Scritto a quattro mani, Luca Tremolada porta l’analisi tecnologica e dei dati, Silvia Zanella mette al centro persone, managerialità e competenze. Il libro nasce come un’inchiesta e si trasforma in un workshop, preciso, pratico, stimolante e lucido. Sgombra il campo da proclami apocalittici e tecnicismi per fornire strumenti e visione a HR, professionisti e lavoratori.
Luca Tremolada, è giornalista de Il Sole 24 Ore, docente e data journalist. Scrive di scienza e tecnologia e si occupa di analizzare l’impatto dell’innovazione digitale sull’economia e la società. Tra le sue pubblicazioni: La lezione è finita (Il Sole 24 Ore, 2024), su apprendimento e didattica e Tasto pausa (Il Sole 24 Ore, 2026) sull’economia del videogioco e dell’AI.
Silvia Zanella, è manager, divulgatrice ed esperta sui temi del futuro del lavoro. Specializzata in risorse umane, comunicazione e trasformazione digitale e organizzativa, è direttrice della collana FrancoAngeli “Voci del lavoro nuovo”. E autrice di: Digital recruiter (con Anna Martini, FrancoAngeli, 2019), Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani, 2020) e Basta lavorare così (Bompiani, 2025).