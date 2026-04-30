Pagine: 216

Pubblicato: 28 aprile 2026

ISBN: 9788835187431

Prezzo: 22,00 euro

FrancoAngeli editore

Quali competenze servono per lavorare con l’intelligenza artificiale in azienda?

Come sta cambiando il concetto di esperienza con l’Agentic AI?

Quali strumenti abbiamo per resistere all’ansia da sostituzione?

E quali saranno le regole di convivenza per questa ineluttabile co-evoluzione di intelligenze?

C’è un nuovo “collega” in ufficio. È veloce, ha un QI alto ma non sa la strada per andare in mensa e non si ferma alla macchina del caffè. È saccente, ma ogni tanto prende delle enormi cantonate. È un AI Agent. E, adesso, che si fa?

Quali competenze servono per lavorare con l’intelligenza artificiale? Come ripensare i concetti stessi di esperienza, leadership, gestione del team a fronte di una rivoluzione tecnologica che sta cambiando i processi, le gerarchie, forse l’idea stessa che abbiamo del lavoro e delle organizzazioni?

Se le macchine moltiplicano la nostra capacità di fare, spetta a noi moltiplicare la capacità di essere: esprimere valutazioni e giudizi, relazionarci, assumerci responsabilità. Per questo serve l’intelligenza dell’essere, che intreccia senso critico ed emozioni, flessibilità e collaborazione co-agentica; che orchestra sapere, saper fare e saper essere, restituendo alla competenza il suo significato pieno.

Scritto a quattro mani, Luca Tremolada porta l’analisi tecnologica e dei dati, Silvia Zanella mette al centro persone, managerialità e competenze. Il libro nasce come un’inchiesta e si trasforma in un workshop, preciso, pratico, stimolante e lucido. Sgombra il campo da proclami apocalittici e tecnicismi per fornire strumenti e visione a HR, professionisti e lavoratori.

Luca Tremolada, è giornalista de Il Sole 24 Ore, docente e data journalist. Scrive di scienza e tecnologia e si occupa di analizzare l’impatto dell’innovazione digitale sull’economia e la società. Tra le sue pubblicazioni: La lezione è finita (Il Sole 24 Ore, 2024), su apprendimento e didattica e Tasto pausa (Il Sole 24 Ore, 2026) sull’economia del videogioco e dell’AI.

Silvia Zanella, è manager, divulgatrice ed esperta sui temi del futuro del lavoro. Specializzata in risorse umane, comunicazione e trasformazione digitale e organizzativa, è direttrice della collana FrancoAngeli “Voci del lavoro nuovo”. E autrice di: Digital recruiter (con Anna Martini, FrancoAngeli, 2019), Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani, 2020) e Basta lavorare così (Bompiani, 2025).

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