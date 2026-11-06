Pubblicato: ottobre 2026

Prezzo: 18,00 euro

Pagine: 256

ISBN: 9788892251892

Edizioni San Paolo

Viviamo immersi in un oceano di dati, contenuti, notifiche, immagini, opinioni. Ogni giorno produciamo, condividiamo e consumiamo una quantità di stimoli emotivi e cognitivi senza precedenti, convinti che averne di più significhi capire di più.

Ma è davvero così?

In quest’era segnata dal sovraccarico digitale, diventa allora essenziale affrontare una delle sfide più cruciali della nostra contemporaneità: riconoscere le informazioni che ci fanno bene e servono per vivere da quelle che ci fanno male. A partire dalle origini biologiche della percezione umana Antonio Belloni – che studia da tempo questi fenomeni per i manager e le aziende – si addentra nei mutamenti che l’attuale ambiente informativo – dominato dal web e dall’intelligenza artificiale – ha provocato sulle menti di giovani e meno giovani.

La crisi dell’informazione non è solo un problema dei media o della tecnologia, ma un’alterazione profonda delle nostre capacità percettive e decisionali. Ecco allora una via di uscita: l’Intelligenza Informativa. Una competenza cruciale, da scoprire e affinare, indispensabile per orientarsi in un ecosistema complesso, accettandone le ambiguità senza rinunciare alla capacità di scegliere, capire e decidere.

Antonio Belloni, milanese, classe 1979, è responsabile del Centro Studi di Artser. Giornalista, si occupa e scrive da anni d’impresa, tecnologia e management.

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