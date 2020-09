Intelligenza artificiale, una mano per realizzare loghi

Grazie all'intelligenza artificiale (IA), Logomaker consente di generare loghi per qualsiasi settore in pochi semplici passaggi.

Grazie all’intelligenza artificiale (IA), Logomaker consente di generare loghi per qualsiasi settore in pochi semplici passaggi. Gli utenti possono inserire le proprie preferenze relative a marchio, slogan, categoria, design e l’IA del programma genera automaticamente migliaia di variazioni. Una volta selezionate le proposte che si ritengono più adatte, gli utenti vengono indirizzati a un editor in cui possono modificare e personalizzare il proprio logo.