L’intelligenza artificiale raggiunge “prestazioni umane” in Quake II Arena

Alcuni giochi, come Dota 2, stanno già facendo uso di sistemi di intelligenza artificiale, ma Quake III Arena sembra aver fatto un passo in avanti.

I team di Google DeepMind hanno infatti “insegnato” all’intelligenza artificiale alla modalità Capture the Flag di Quake III Arena con “prestazioni di livello umano”. L’IA in questione non solo compete contro i giocatori, ma è anche in grado di collaborare con loro.

Il team di ricerca di DeepMind lavora per sviluppare l’IA e programmi in grado di risolvere problemi complessi legati ai cambiamenti climatici, alla salute e ad altri problemi di rilievo. I giochi vengono utilizzati come “addestramento” per problemi più semplici da risolvere anche in modo collaborativo.

“Il pianeta è abitato da miliardi di persone, ciascuna con azioni e obiettivi diversi ma capaci di collaborare”, si legge nel blog ufficiale del progetto. “Gli individui devono agire indipendentemente ma imparare a interagire e collaborare con altri. Il problema è molto difficile da risolvere, perché l’adattamento agli altri comporta il cambiamento costante del mondo”.

Per quanto riguarda i risultati immediati, l’IA di DeepMind ha giocato a Quake III Arena in un torneo con 40 giocatori umani, abbinati a IA come avversari e compagni. La sua percentuale di vittorie ha superato, alla fine, quella dei giocatori umani più bravi del gruppo. Come accaduto con Dota 2, l’IA ha anche iniziato ad adottare strategie popolari tra i giocatori umani, come il camping della base avversaria.