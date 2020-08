Il Covid-19 ha solo rallentato la corsa dell’intelligenza artificiale (IA). Entro la fine dell’anno in corso, i ricavi globali dei segmenti software, hardware e servizi, dovrebbero raggiungere il valore di 156,5 miliardi di dollari.

Una crescita sostenuta, del +12,3% rispetto al 2019.

Intelligenza artificiale globale, il Report

Una corsa che però, nonostante la pandemia e il lockdown, tornerà ad accelerare ulteriormente nei prossimi anni, tanto che un aggiornamento IDC ha stimato il mercato dell’intelligenza artificiale ad un valore superiore ai 300 miliardi di dollari entro il 2024.

Il tasso di crescita medio annuo dovrebbe essere pari al +17,1% (Cagr 2019-2024), con un balzo in avanti del fatturato totale +90% in cinque anni.

L’80% di questo mercato sarà dominato dall’industria software, soprattutto applicazioni IA, per 120 miliardi di dollari, seguite dalle piattaforme software IA per 4,3 miliardi.

Software, servizi e hardware

Sempre secondo IDC, entro il 2024 il segmento software IA raggiungerà i 240 miliardi di dollari di ricavi, con un tasso medio annuo di crescita pari al +16,7% (Cagr 2019-2024).

In termini di applicazioni IA, nel 20% dei casi si tratta di app per la gestione di tutti i rapporti e le interazioni di un’azienda che hanno luogo con i clienti potenziali ed esistenti (Customer Relationship Management), un altro 17% invece riguarda le app ERM (Enterprise Resource Planning) per la pianificazione delle risorse d’impresa.

Altro grande segmento IA molto rilevante è quello dei servizi. Questi potrebbero arrivare a valere 18,4 miliardi entro la fine del 2020, con una crescita del +13% su base annua.

Il mercato hardware, invece, secondo i ricercatori è destinato a raggiungere i 13,4 miliardi di dollari a fine anno, un flebile +10,3% su base annua (nel 2019 ha registrato una crescita del +33,4% su base annua).

L’IA storage

Lo studio, infine, prende in considerazione anche una voce poco considerata, almeno fino a poco tempo fa: l’IA storage.

D’altronde i dati sono il carburante dell’intero ecosistema digitale, quindi anche dell’intelligenza artificiale e per questo vanno trattati, gestiti e archiviati nella maniera più efficiente e sicura possibile. Questo settore è già stimato in crescita del +11,4% per quest’anno.