Il 51% dei principali produttori europei con presenza globale sta implementando almeno un caso d’uso sull’intelligenza artificiale (IA). Una nuova ricerca Capgemini ha analizzato 22 casi d’uso nelle operations e si evince che i produttori si stanno concentrando su tre aree per avviare il loro percorso di trasformazione digitale per mezzo dell’IA: “manutenzione intelligente, controllo della qualità del prodotto e pianificazione della domanda”.

La ricerca dal titolo “Scaling AI in manufacturing operations: A practitioners’ perspective” illustra come l’IA rappresenti un enorme potenziale in termini di riduzione dei costi operativi e miglioramento di produttività e qualità. Dal punto di vista geografico, i principali produttori mondiali in Germania (69%), Francia (47%) e Regno Unito (33%) presentano il grado più avanzato di implementazione dell’IA nelle operazioni di produzione su scala globale.

La maggioranza dei produttori europei con presenza globale, come anticipato, sta implementando almeno un caso d’uso sull’IA, con la Germania che ne guida l’adozione (69%) in contrapposizione a Giappone (30%), Stati Uniti (28%) e Cina (11%).

All’interno del Report ci sono anche un paio di case studies, che dimostrano come l’IA viene utilizzata e fa la differenza nella catena del valore delle operations nell’industria manifatturiera europea. Tra gli esempi troviamo Danone, che è riuscita a ridurre del 20% gli errori previsionali e del 30% il numero di vendite mancate grazie all’utilizzo di sistemi di machine learning per prevedere la variabilità della domanda, e Bridgestone, che ha introdotto un nuovo sistema di assemblaggio basato sul controllo automatico della qualità portando a un miglioramento di oltre il 15% nell’uniformità del prodotto.

Il Report, infine, fornisce delle raccomandazioni per portare su scala l’IA nelle operations del manifatturiero: “implementare prototipi IA di successo in ambienti di progettazione e sviluppo reali; porre solide basi in ambito data governance e talento in materia IA/dati; portare su scala la soluzione IA in tutta la rete di produzione”.