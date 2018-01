L’Internet of Things (IoT) connette oggi 20 miliardi di oggetti circa, in tutto il mondo. Nel 2020 tale numero salirà a 70 miliardi. Lo scenario è tale che la domanda di infrastrutture ICT crescerà vertiginosamente nel giro di pochissimi anni: nel 2024 Global Market Insights stima in 130 miliardi di dollari gli investimenti nel settore.

L’aumento di device attivati e connessi in rete comporta la moltiplicazione del flusso di dati generato, che per il 2025 potrebbe determinare una domanda di data storage pari a 163 zettabytes, secondo recenti stime IDC.

E proprio il settore dei big data, tra macchine, software e applicazioni potrebbe generare ricavi per 210 miliardi di dollari nel 2020 (151 miliardi nel 2017).

Una vera e propria trasformazione digitale dell’economia e dei modelli di business, che va a coinvolgere gli stessi data center, cioè le unità di elaborazione dati su cui tutte le aziende e gli enti pubblici fanno affidamento per migliorare prodotti, servizi, competitività produttività.

In occasione dell’evento “Datacloud Ireland 2017” di Dublino, Zaid Ali Kahn, Senior Director Infrastructure Engineering di LinkedIn, ha illustrato nel suo intervento 5 trasformazioni indotte nei data center dall’avanzata delle tecnologie disruptive come IoT, big data e intelligenza artificiale (o AI, acronimo inglese di artificial intelligence).

Prima di tutto, in questa nuova era guidata dall’innovazione digitale, ha spiegato Kahn, il futuro dell’economia e dei mercati è sempre più deciso da un gran numero di attori e la chiave per aprirsi un varco è nella disaggregazione, come quella tra hardware e software all’interno dei data center, con il superamento dell’architettura “a silos”.

In seconda battuta, lo sviluppo rapido e la diffusione dell’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i data center lavorano, potenziandone la capacità di calcolo. Fatto questo che velocemente renderà necessario un maggiore raffreddamento fisico delle componenti all’interno del rack (ad esempio GPU e CPU). Una tecnica molto efficace è quella detta di “raffreddamento a liquido” (liquid cooling systems).

Altro elemento chiave per il futuro dei data center è lo spazio di archiviazione e la sua gestione. Con l’Internet delle cose si sta affermando anche l’edge computing (EC) ed è fondamentale lavorare con una bassa latenza per processare dati di prossimità (vicinanza alla fonte) sempre più veloci.

Grazie all’EC i dati sono elaborati direttamente dove sono generati, di conseguenza i data center dovranno essere ripensati (“redesigned data centre technologies”) in termini di maggiore decentramento, perché tali informazioni andranno processate dallo stesso device o pc che le ha prodotte, invece di essere trasmesse al più vicino data center.

I dati quindi dovranno essere elaborati in loco, in tempo reale, ad altissime velocità, perché solo così potremmo avere a disposizione veicoli a guida automatica e robot.

Tutte le componenti di un sistema dovranno infine essere capaci di auto rigenerarsi. Le infrastrutture più strategiche non possono interrompere nessuna delle attività che supportano, in nessun caso. Reti e sistemi dovranno essere in grado di guarire sè stessi (“self-healing infrastructure”), di risolvere da soli ogni criticità.

In ultima analisi, ha suggerito il manager LinkedIn, ma non meno importante in termini di trasformazione digitale avanzata delle infrastrutture, è l’integrazione della robotica all’interno dei data center. L’introduzione di macchine all’interno dei data center è ormai sempre più vicina: ci lavoreranno i robot, faranno manutenzione, manterranno alto il livello di sicurezza, interverranno in caso di criticità estreme, senza la nostra presenza.

Droni, mezzi a guida autonoma e altri dispositivi liberi di muoversi nei data center potranno trasportare hardware, strumenti di lavoro e anche cavi e altre componenti, imponendo però un concreto redesign degli spazi.