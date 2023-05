Intelligenza artificiale ed editoria, gli incontri del Salone Internazionale del Libro di Torino

Il Salone Internazionale del Libro di Torino si terrà dal 18 al 22 maggio e per l’occasione, ecco alcuni interessanti incontri dedicati all’editoria internazionale e all’intelligenza artificiale utilizzata in ambito editoriale.

La mattina del 18 maggio in Sala Lisbona al Centro Congressi Lingotto, ci saranno due eventi organizzati in collaborazione con LIT-UP, un progetto europeo finalizzato ad aumentare le competenze di editori e autori nell’editoria in ambito internazionale. Gli eventi avranno infatti come tema centrale l’editoria e il commercio internazionale.

Alle ore 10:15 Anna Mioni, fondatrice dell’agenzia letteraria internazionale AC² Literary Agency, interverrà in un evento dal titolo A road map for your trip to an international bookfair (Tips and trick for successful participation), dove darà agli editori consigli utili per la gestione di fiere internazionali. Seguirà alle ore 12:00 Silvia Vassena, fondatrice dell’agenzia letteraria SilviaVassena@Milan, con un intervento sulla creazione di rapporti di amicizia in ambito editoriale: Why Fellowship In Publishing (An accelerator of trade and friendship).

A questi eventi saranno presenti anche venti editori che collaborano con il progetto LIT-UP, provenienti dai seguenti paesi: Spagna (Paesi Baschi e Valencia), Serbia, Slovenia e Paesi Bassi (Frisia).

Venerdì 19 maggio, sarà affrontato il tema dell’intelligenza artificiale applicato all’editoria. Protagonisti della discussione saranno Mario Petruccelli, fondatore di Zulla, piattaforma di intelligenza artificiale che scrive copy ottimizzati, e Nicola Mastidoro, direttore linguistico di Corrige.it, altra piattaforma di intelligenza artificiale che controlla la qualità dei testi. In Sala Lisbona alle ore 17:15 si parlerà quindi delle opportunità degli aspetti negativi che si celano dietro l’utilizzo dell’IA nell’editoria.

Se siete editori, autori o semplicemente appassionati non perdete l’occasione di partecipare a questi incontri! Per restare aggiornati sulle novità del Salone: News Forum Editoria.