L’Intelligenza Artificiale, con le diverse modalità di applicazione illustrate in questo articolo, presenta molteplici vantaggi per il panorama dei processi industriali, nell’ottica di una transizione digitale che sta coinvolgendo a velocità accelerata anche realtà di piccole e medie dimensioni.

Come fare fronte alla transizione digitale nei processi industriali? Noi di Neosperience proponiamo un approccio “su misura” proprio per le piccole e medie imprese.

Tutto parte da una consulenza, durante la quale si effettua un’analisi gratuita della produzione e delle modalità operative, a seguito della quale si identifica la piattaforma da utilizzare.

La suddivisione di un progetto globale in più moduli complementari, ma indipendenti, rende il cliente rapidamente operativo e pronto a sfruttare i vantaggi delle tecnologie utilizzate, con tempistiche e costi ben chiari sin dall’avvio del progetto.

Il configuratore di prodotto intelligente

Un esempio di Process Innovation applicato all’industria è rappresentato dall’evoluzione del configuratore di prodotto.

Con Declaro portiamo sul mercato un configuratore commerciale potenziato dall’AI, che supporta il cliente nella creazione di un prodotto corrispondente alle sue richieste e alla specificità produttiva. Il funzionamento di un configuratore di prodotto di nuova generazione è garantito da un sistema esperto.

I sistemi esperti sono la branca più collaudata e longeva dell’Intelligenza Artificiale: sono in grado di ragionare per passi discreti, integrando automaticamente la base dati di partenza con i vincoli tecnici e normativi necessari per ogni singolo prodotto.

I configuratori di prodotto come Declaro non richiedono integrazioni o interventi di aggiornamento manuale, prevedono un’installazione semplice e intuitiva e una messa in opera pressoché immediata.

Integrazione e automazione nell’industria del domani

La portata innovativa della digitalizzazione dei processi industriali risiede nell’integrazione tra strumenti e competenze.

Integrando il configuratore di prodotto con i software di Customer Relationship Management (CRM), è possibile valorizzare l’enorme mole di dati e informazioni che le aziende già possiedono, ma che spesso non riescono a utilizzare al massimo delle potenzialità.

Per questo motivo l’interlocutore privilegiato all’interno dell’organigramma è il responsabile dei sistemi informativi: una figura in grado di comprendere le potenzialità di queste piattaforme digitali all’avanguardia e la capacità di valorizzare i prodotti e i servizi offerti.

All’interno delle piccole e medie imprese si incontra spesso reticenza nei confronti della Process Innovation, per paura che l’automazione derivata dalle nuove tecnologie possa “togliere potere” al personale interno.

Contrariamente a quanto si pensa, le competenze delle persone sono e continueranno a essere un patrimonio irrinunciabile e insostituibile per le aziende di oggi e di domani.

In quest’ottica supportiamo i responsabili interni e aiutano le aziende a integrare e implementare le nuove tecnologie: è proprio il personale interno che poi governa i processi e gestisce la “macchina”, acquisendo peraltro nuove e sempre più richieste competenze tecniche.

Dai MES al Process Mining

Molte aziende manifatturiere hanno già equipaggiato i propri impianti con un MES (Manufacturing Execution System). I MES tradizionali, tuttavia, si limitano a monitorare la produzione limitatamente alle macchine utensili, producendo dati isolati.

L’utilizzo di strumenti all’avanguardia consente invece di monitorare l’intero processo produttivo, fornendo la base per un concreto Process Mining.

Il Process Mining è una tecnica gestionale che permette l’analisi dei processi di business basati sui log degli eventi. Applicando specifici algoritmi di data mining si può estrarre conoscenza da questi ultimi e scoprire modelli e informazioni.

Nella pratica, il Process Mining permette di fare una fotografia dello stato dei processi di un reparto produttivo e di un’intera azienda: in questo modo diviene possibile individuare e con rapidità le problematiche in punti specifici della linea produttiva e attuare interventi mirati e manutenzioni predittive.

Conclusioni

L’implementazione di sistemi intelligenti e attività di Process Mining riveste un ruolo cruciale nel garantire all’industria italiana una maggiore efficienza e un miglioramento dei margini operazionali e della produttività.

