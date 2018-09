Intelligenza artificiale e IoT, le soluzioni industry 4.0 di Exprivia-Italtel al Bimu 2018

L’obiettivo è incontrare nuovi soggetti del mondo manifatturiero italiano e proporre competenze e soluzioni per incidere in modo nuovo su produttività, competitività e crescita, tra cui: “Macchine di produzione interconnesse e Industrial IoT”; “Industrial Collaboration e Chatbot”; “Connected Factory e Infrastrutture Abilitanti”.

Connettività e produzione crescenti grazie alle nuove tecnologie digitali e ICT, l’industria italiana è entrata da qualche tempo nel pieno della dell’innovazione 4.0, aprendosi alle soluzioni dell’internet of things (IoT), ai big data, alla cybersecurity, al cloud computing, alla realtà aumentata, alla robotica, all’additive manufacturing e tanto altro.

Uno degli appuntamenti dell’anno per l’intero panorama industriale italiano è il Bimu, manifestazione dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili a asportazione e deformazione, robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti, che durerà dal 9 al 13 ottobre prossimi e che quest’anno ha come titolo “The digital era of machine tools”.

Alla cinque giorni nell’ecosistema 4.0 nazionale parteciperanno anche Italtel-Exprivia e Cisco, che hanno già avuto modo di lavorare assieme allo sviluppo dei processi di co-innovation industry 4.0, individuando un modello di supporto continuativo all’innovazione delle aziende attive con progetti di trasformazione digitale nell’ambito produttivo.

Nell’area dedicata alla fabbrica del futuro, allo smart manufacturing e alla consulenza per la trasformazione dell’industria manifatturiera, presso lo stand espositivo B83/B87 Padiglione 13, Italtel-Exprivia e Cisco mostreranno al pubblico tre delle soluzioni sviluppate per ambienti 4.0: “Macchine di produzione interconnesse e Industrial IoT”; “Industrial Collaboration e Chatbot”; “Connected Factory e Infrastrutture Abilitanti”.

Giovedì 11 ottobre, alle ore 12.30, interverranno durante la sessione “La fabbrica connessa e la semplificazione del rapporto uomo-macchina” Cristian Perissinotto, Technical solutions architect Cisco Italia, e Gerardo Del Vecchio, Head of Innovation Italtel.

Nel corso della sessione sarà presentata la visione Cisco e Exprivia-Italtel sulla fabbrica connessa che garantisce la massima innovazione a tutti i livelli architetturali anche sfruttando l’alleanza strategica con SAP.

Macchine di produzione interconnesse e Industrial IoT

Le macchine vengono interconnesse con il resto della fabbrica e con i sistemi informativi. La piattaforma Cisco Kinetic completa l’infrastruttura di rete offrendo l’aggregazione di tutti i dati raccolti e abilitando lo scambio di informazione bidirezionale.

Allo stesso tempo, i dati delle macchine possono essere integrati, correlati ed elaborati per creare ulteriori, innovative, applicazioni di business, che fanno leva su tecnologie mobili, su big data analytics e algoritmi di machine learning attraverso la SAP Cloud Platform e le componenti di innovation di SAP Leonardo. L’integrazione end to end consente di automatizzare le attività e migliorare nel complesso l’efficienza operativa.

Industrial Collaboration e Chatbot

Se la comunicazione uomo-macchina può avvenire in modo semplice tramite linguaggio naturale, anche in mobilità, allora lo scambio di informazione con gli impianti di produzione e i sistemi gestionali risulta ancora più immediato e rivoluzionario. Questo è quanto “Italtel Indychatbot” si propone di fare: usando l’intelligenza artificiale e gli strumenti di collaborazione Cisco Webex Teams, la soluzione Italtel abilita una comunicazione uomo-macchina in tempo reale, semplice ed efficace. Si riducono radicalmente i tempi di learning in caso di diffusione di nuove tecnologie o ingresso di nuovi addetti in fabbrica.

Connected Factory e Infrastrutture Abilitanti

Si tratta di una soluzione pensata per aiutare le aziende del settore industriale a integrare l’automazione e la gestione di stabilimento con i sistemi aziendali; allestire una rete convergente tra fabbrica e azienda, adatta anche ad ambienti estremi; ridurre i costi e migliorare l’operatività; individuare e risolvere più velocemente i problemi per aumentare la produzione e la disponibilità degli impianti; aumentare la sicurezza attraverso il controllo degli accessi alla rete, con servizi di controllo dell’identità degli utenti e la loro localizzazione.