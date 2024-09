Intelligenza artificiale e democrazia

di Oreste Pollicino e Pietro Dunn

Pagine 240

Prezzo: 29,90 euro

Egea editore

Dall’Europa alla Cina, passando per gli Stati Uniti: gli ultimi mesi si sono caratterizzati per una vera propria (rin)corsa alla regolazione del nuovo ecosistema digitale, rivoluzionato dall’avvento di un’intelligenza artificiale che rappresenta una miscela esplosiva tra opportunità di crescita – economica, tecnologica e scientifica – e rischi per la società e la democrazia.

Fenomeni come la disinformazione e la discriminazione algoritmica possono infatti minare nel profondo i pilastri su cui si fonda lo stato di diritto, ma la loro regolamentazione non appare affatto semplice.

Come trovare, quindi, il giusto equilibrio tra “Intelligenza artificiale, tutela della democrazia e valorizzazione dell’innovazione?”? A questa domanda tenta di rispondere il nuovo saggio di Oreste Pollicino e Pietro Dunn, edito da Bocconi University.

Autori

Oreste Pollicino, è professore ordinario di diritto costituzionale e diritto dei media presso l’Università Bocconi. Direttore del Master in Law of Internet technology presso la stessa Università, rappresenta l’Italia presso l’Agenzia europea per la protezione dei diritti fondamentali di Vienna. Nel 2022 è stato a capo del gruppo di lavoro che ha redatto il Codice di Condotta “rafforzato” dell’Unione europea contro la disinformazione online, ancora oggi in vigore.

Pietro Dunn, è dottore di ricerca in Law, Science and Technology presso l’Università di Bologna e presso l’Università del Lussemburgo.