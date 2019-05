Si è tenuto a Roma, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, l’evento “Intelligenza Artificiale e Computer Quantistici“, promosso dall’ateneo, assieme alla Ferpi Lazio, con il patrocinio dell’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Un convegno che ha consentito di conoscere meglio queste nuove e fondamentali tecnologie e allo stesso tempo di porsi una serie di domande ed interrogativi sui nuovi scenari entro cui comunicatori, educatori, aziende e cittadini si troveranno ad operare in sinergia con l’intelligenza artificiale e i computer quantistici.

Il rapporto tra l’uomo, l’intelligenza artificiale e i computer quantistici, le applicazioni di queste tecnologie nella vita quotidiana, il ruolo che queste avranno nella nostra società, anche con l’emergere di altre tecnologie parimenti strategiche per la digital economy del presente e soprattutto del futuro, come 5G, cloud, machine learning, infrastrutture smart e automazione, solo per citarne alcune.

Obiettivo del convegno era proprio fornire strumenti utili alla comprensione e alla riflessione circa l’impatto sociale e culturale dell’intelligenza artificiale, oltre ai grandi cambiamenti che questa ha già portato e progressivamente porterà nella vita professionale e umana di tutti noi.

Interventi della mattina:

Mattia De Rosa (Microsoft)

Andrea Orlandini, (CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

Federico Mattei, (IBM)

Francesco Sacco, (Bocconi)

Luca Ruggeri, (AgID – Agenzia per l’Italia Digitale)

Saverio Lovergine, (INAPP)

Mauro Grigioni, (Istituto Superiore di Sanità)

Luca La Mesa, (Singularity University Roma)

Felicia Pelagalli, (“Culture” e “Nova Sole 24 Ore”)

Daniele Chieffi, (AGI Factory – FERP)

Massimiliano Gattoni, (Ministero Infrastrutture e Trasporti)

Interventi del pomeriggio:

Lorella Salce, (IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri e Pasocial)

Alfonso Juan Álvarez Villamarín, (Cellnex Italia)

Raffaele Regni, (IRIDEOS)

Lucrezia Falciai, (Carnelutti Studio Legale Associato)

Amedeo Cesta, (AIxIA Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e CNR)

Gianluca Mauro, (AI Academy)

Valter Lindo, (Fondir)

Fabio Pasqualetti, (Facoltà Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana)

Video integrale del convegno “Intelligenza Artificiale e Computer Quantistici“.