Intelligenza artificiale: Amedeo Cesta (Cnr) nella lista degli ‘EurAI Fellows’

Amedeo Cesta, dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr, è stato incluso nella lista degli ‘EurAI Fellows‘ come riconoscimento per la sua lunga carriera di ricercatore in Intelligenza artificiale (AI), oltre che per la sua intensa attività di innovatore, avendo ideato e guidato la realizzazione di molti strumenti che integrano tecniche di AI per aiutare la gestione di missioni spaziali (per ESA e ASI), e per favorire lo sviluppo di soluzioni di robotica assistiva per le persone anziane e robotica collaborativa in ambito industriale (in vari progetti nazionali ed europei).

L’Associazione europea per l’intelligenza artificiale (EurAI) (ex ECCAI) è stata istituita nel luglio 1982 come organismo rappresentativo per la comunità europea dell’intelligence artificiale ed ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca e l’applicazione dell’AI in Europa.

Il programma ‘EurAI Fellows‘ riconosce i ricercatori europei di intelligenza artificiale che hanno dato un contributo eccezionale al campo. Il programma è stato avviato nel 1999 e tramite call annuali evidenzia persone che hanno contribuito in modo significativo all’area e sostenuto il campo dell’intelligenza artificiale in Europa.

I motivi che portano al riconoscimento di Fellows spaziano dai progressi pionieristici nella teoria dell’IA, a risultati innovativi nella tecnologia, ad applicazioni di intelligenza artificiale. Il programma onora una piccola percentuale dell’affiliazione totale di tutte le società membre di EurAI (fino a un massimo del 3%).

Una cerimonia per i fellow di recente nomina si è svolta durante la International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) tenutasi a Macao, Cina in agosto nel corso dell’assemblea annuale di EurAI.