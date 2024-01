Intelligenza Artificiale, Agcom avvia un gruppo di lavoro

“Il Consiglio di Agcom ha deciso oggi di dotarsi di un gruppo di consulenti esperti sul tema della intelligenza artificiale. Il team è coordinato dal prof. Andrea Renda”. Lo ha scritto il commissario Antonello Giacomelli in un post su Linkedin.

“Già componente dell’EU High Level Expert Group on Artificial Intelligence e membro dell’advisory group on Economic and Societal Impacts of Research (ESIR) per la Commissione Europea, Renda rappresenta una figura di primissimo piano a livello internazionale e riferimento consolidato delle istituzioni comunitarie e globali.

Del gruppo fanno parte anche la professoressa Maddalena Rabitti, il professor Andrea Simoncini, il professor Giuseppe Cassano, il professor Giovanni Boccia Artieri e il professor Mauro Giusto”.

“Con l’approvazione dell’AI ACT presto le autorità di regolazione e i governi nazionali saranno chiamati ad applicare il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il primo impianto normativo al mondo a disciplinare una tecnologia così pervasiva. La decisione di oggi mette Agcom in condizione di affrontare al più alto livello l’impatto dell’intelligenza artificiale sui temi di propria competenza”.