Intelligenza Artificiale, 5 motivi perché è importante per te

L’Intelligenza Artificiale avrà diverse aree di applicazione in tutti i più disparati ambiti. Dalla sanità alla produzione in fabbrica, al traffico stradale. Di seguito 5 motivi per cui l’AI è importante.

L’Intelligenza Artificiale avrà diverse aree di applicazione in tutti i più disparati ambiti. Dalla sanità alla produzione in fabbrica, al traffico stradale. Di seguito 5 motivi per cui l’AI è importante.

L’intelligenza artificiale creerà nuovi posti di lavoro

Non è certo una novità che in futuro l’AI sostituirà progressivamente i lavori e le mansioni ripetitive e meccaniche. Di fatto, ciò significa che questo genere di attività verrà totalmente automatizzato allo stesso modo che i robot sono utilizzati nelle fabbriche per sostituire gli operai. In questo senso, i robot stanno sostituendo in toto gli uomini che potranno così dedicarsi ad altre attività.

Ma non è tutto, perché anche diverse mansioni impiegatizie sono già state soppiantate dalle macchine in ambito legale, ospedaliero, marketing, salute, contabilità. La situazione è però molto più serie perché gli scienziati stanno soltanto grattando la superficie e ben presto l’AI sarà sempre più diffuso.

C’è chi sostiene che l’AI potrà creare molti più posti di lavoro di qualunque cosa in passato. L’AI eliminerà i lavori che richiedono scarse skill mentre ne creerà una miriade di nuovi iper specialistici in diversi settori economici.

Per esempio, se l’AI sarà introdotto nel mondo delle traduzioni linguistiche, crescerà anche la domanda di traduttori professionali in carne ed ossa. Se il costo delle traduzioni verrà di fatto completamente abbattuto, crescerà di conseguenza il numero di aziende che ne vorranno fruire per espandere il loro business. Ma crescerà di pari passo anche la domanda di persone che conoscono lingue rare in determinati paesi, che quindi avranno più mercato nelle aziende.

AI può migliorare la sanità

L’AI può essere utilizzata ampiamente nell’industria dell’healthcare. E’ utilizzabile per operazioni automatizzate, diagnostica predittiva, interventi preventivi, chirurgia di precisione, e tutta una serie di nuove operazioni cliniche. C’è che prevede che l’AI ridefinirà completamente il mondo dell’healthcare.

Alcune applicazioni dell’AI nel mondo dell’healthcare sono l’espletamento di lavori ripetitivi, la gestione di fascicoli sanitari e di altri dati, consulti digitali, creazione di nuovi trattamenti, gestione di strumenti medicali, babysitter e badanti virtuali, medicina di precisione, la creazione di medicinali e una miriade di altri utilizzi.

L’Intelligenza artificiale nel mondo dell’agricoltura

L’AI è utilizzata in modo massiccio in agricoltura. Robot possono essere usati per seminare, fertilizzare i campi e somministrare pesticidi, fra le altre cose. Gli agricoltori usano i droni per monitorare i campi e per raccogliere dati, analizzati poi dall’AI in base a diverse varianti come la salute delle colture e le condizioni del suolo. Può essere utilizzata anche per il raccolto.

AI in catena di montaggio

L’AI viene utilizzata ad esempio nell’industria dell’auto in catena di montaggio per sostituire gli operai in mansioni ripetitive e noiose, in questo modo i robot hanno modificato alla radice l’impiego di diverse risorse umane all’interno di una fabbrica.

AI per migliorare la sicurezza e diminuire i problemi nel traffico

Il 95% degli incidenti stradali negli Usa dipende da errori umani, una percentuale che potrebbe drasticamente diminuire con l’introduzione sul mercato di auto senza conducente. Un’altra applicazione dell’IA nel traffico riguarda i semafori per regolare i flussi ed evitare così gli ingorghi con minori rischi per automobilisti, ciclisti e pedoni.