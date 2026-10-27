Intel punta sul software quantistico e si lancia all’acquisto di Classiq

La competizione nel quantum computing non si misura più soltanto contando i qubit. Per rendere utile una macchina sperimentale servono algoritmi traducibili in circuiti eseguibili, ottimizzati per l’hardware disponibile e capaci di produrre risultati affidabili nonostante rumore ed errori.

È qui che punta Intel con l’accordo per acquisire Classiq, società israeliana che sviluppa software per il calcolo quantistico, su cui ha investito anche l’italiana Cassa depositi e prestiti tramite il Fondo AI.

L’accordo di acquisizione dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni e alle altre condizioni contrattuali. Fino ad allora, si legge nel comunicato ufficiale, Intel e Classiq resteranno indipendenti. Intel non ha comunicato il prezzo, ma le stime di mercato indicano un valore di circa 2,2-2,3 miliardi di dollari.

Cosa fa Classiq

Classiq non produce computer quantistici, la sua piattaforma consente a ricercatori, sviluppatori e imprese di descrivere un algoritmo a un livello relativamente alto e di trasformarlo in un circuito quantistico ottimizzato per il processore scelto.

Il software automatizza alcuni passaggi complessi, si legge nella descrizione tecnica, ad esempio: traduce il modello in sequenze di operazioni, gestisce l’assegnazione delle risorse e adatta il circuito alle caratteristiche della macchina. La piattaforma è progettata per funzionare con diversi tipi di hardware e simulatori, riducendo la dipendenza da un singolo produttore.

La portabilità conta perché non esiste ancora un’architettura quantistica dominante. I sistemi differiscono per tipo di qubit, connettività, operazioni disponibili e tempi di coerenza. Un algoritmo promettente sulla carta può quindi dover essere riprogettato per funzionare su una macchina concreta.

Perché il software è diventato decisivo

I qubit fisici sono generalmente definiti come “fragili” e soggetti a rumore ed errori (basta un piccolo disturbo dall’esterno — calore, vibrazione, campo magnetico, luce, radiazione o rumore nei circuiti di controllo — perché la loro sovrapposizione e correlazione quantistica si deteriorino). La correzione degli errori quantistici richiede tecniche specifiche e l’impiego di risorse hardware aggiuntive. È importante distinguere questo lavoro dalla compilazione: Classiq automatizza soprattutto la modellazione, la sintesi e l’ottimizzazione dei circuiti. I suoi strumenti possono anche aiutare a stimare risorse e fedeltà attesa, ma non eliminano da soli gli errori fisici del processore.

Questo chiarimento aiuta a capire la portata dell’acquisizione. Intel non compra una soluzione definitiva al problema dell’affidabilità quantistica: acquisisce competenze software che possono rendere più semplice sviluppare applicazioni, adattarle a macchine diverse e valutarne i requisiti.

La strategia di Intel “full-stack” e le ricadute industriali

L’accordo combina la piattaforma di Classiq con i processori a spin qubit di Intel (l’informazione quantistica non è codificata in una corrente o in un circuito superconduttivo, ma nello spin di un singolo elettrone), le tecnologie di controllo criogenico e le capacità di produzione dei semiconduttori. L’obiettivo dichiarato è costruire un’offerta “full-stack” che includa software e processori quantistici, accanto a CPU, GPU e ASIC.

Intel afferma che intende mantenere le integrazioni multipiattaforma di Classiq e la sua impostazione hardware-agnostic. La promessa è importante per sviluppatori e clienti che lavorano con sistemi diversi; la sua effettiva realizzazione dipenderà però dalle scelte tecniche e commerciali dopo la chiusura dell’operazione.

Una piattaforma software più accessibile, secondo la società americana, potrebbe facilitare la sperimentazione in campi come ottimizzazione, simulazione di materiali e molecole, logistica e finanza. Le applicazioni quantistiche, al momento, devono ancora dimostrare di offrire vantaggi concreti rispetto ai metodi classici. L’acquisizione segnala una scommessa di lungo periodo, non la maturità commerciale del settore e Intel stessa riconosce i rischi legati ai tempi di adozione e alla possibilità che i benefici attesi non si realizzino.

CDP e il possibile ritorno dell’investimento

Nel 2025 CDP Venture Capital ha partecipato al round di Serie C di Classiq attraverso il Fondo Artificial Intelligence. La società prevedeva di sviluppare il proprio business in Italia tramite una controllata locale. Il fondo, con una dotazione di 450 milioni di euro, investe anche in quantum, cybersecurity e tecnologie deep tech.

Secondo una stima diffusa dalla stessa CDP, l’operazione potrebbe generare per gli investitori del fondo un ritorno pari a circa cinque volte il capitale investito. È una valutazione ancora da verificare, in quanto l’acquisizione deve essere completata e il rendimento dipenderà dalla quota detenuta, dalla struttura del corrispettivo e dall’eventuale earn-out (la parte del prezzo che l’acquirente paga solo in futuro, se la società acquisita raggiunge obiettivi concordati dopo la chiusura dell’operazione).

Il risultato, se confermato, sosterrebbe la strategia di CDP di investire in imprese deep tech, ma la vicenda solleva anche una questione industriale: una partecipazione pubblica italiana ha contribuito a finanziare una società destinata a entrare nell’orbita di un gruppo statunitense, soprattutto di una società che non rimane in Italia o in Europa. Il ritorno economico può anche essere rilevante, resta da capire quanta proprietà intellettuale, occupazione e capacità di sviluppo rimarranno legate all’Italia.

La sfida per l’Europa

L’Europa sta sviluppando rapidamente infrastrutture per il calcolo quantistico. A Bologna, ad esempio, il sistema SOL è stato inaugurato nell’ambito di EuroHPC e integrato con il supercomputer Leonardo, per mettere a disposizione risorse quantistiche e flussi di lavoro ibridi alla ricerca e all’industria.

A Como, in occasione del Digital Innovation Forum 2026, è stato inaugurato Volta B1, il primo computer quantistico d’Italia che applica la tecnica del quantum annealing.

Le infrastrutture pubbliche sono essenziali, ma da sole non bastano a trattenere imprese e competenze. Il caso Classiq mostra la distanza tra sostenere una società deep tech e costruire un campione industriale capace di integrarla in una piattaforma globale.

Nel quantum computing i qubit restano fondamentali, ma il vantaggio competitivo dipenderà anche da chi saprà compilarli, ottimizzarli e renderli utilizzabili. Intel punta a presidiare questa parte della catena del valore, resta però la sfida europea di trasformare gli investimenti e le infrastrutture in capacità industriali durature e interne al continente.

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