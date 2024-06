Instagram ha in programma due nuove funzioni che non piaceranno agli utenti.

La prima chiamata “Ad Break“, che potrebbe introdurre annunci pubblicitari non skippabili nel feed delle notizie degli utenti. Secondo quanto riportato da The Verge, la funzione è attualmente in fase di test e consiste nell’inserimento di pubblicità mentre gli utenti scorrono tra storie e post.che non possono essere saltate.

Un portavoce di Instagram, Matthew Tye, ha confermato la sperimentazione, spiegando che gli “ad breaks” presentano un’icona con un timer, la quale indica quanto tempo rimane prima che si possa riprendere la navigazione. Inoltre, cliccando sull’icona, viene fornita una spiegazione più dettagliata:

Questo significa che gli utenti saranno costretti a visualizzare l’annuncio prima di poter continuare a scorrere il proprio feed. La descrizione della funzione recita: “Le interruzioni pubblicitarie sono un nuovo modo di vedere gli annunci su Instagram. A volte potrebbe essere necessario guardare un annuncio prima di poter continuare a navigare“.

Questa stessa funziona è presente su altri social network come YouTube, di proprietà di Google. Tuttavia, gli utenti di YouTube hanno la possibilità di evitare gli annunci abbonandosi a YouTube Premium o utilizzando canali alternativi. Al contrario, l’abbonamento Meta Verified per Instagram, pur offrendo vantaggi come un badge di verifica e protezione contro il furto di identità, non esonera gli utenti dalla visualizzazione degli annunci.

Instagram userà i dati degli utenti per addestrare l’AI

La notizia di questa potenziale introduzione di annunci ha suscitato critiche e preoccupazioni tra gli utenti su piattaforme come Reddit e X. Molti temono che questa mossa possa compromettere l’esperienza utente e spingere alcuni a considerare alternative meno invadenti. Inoltre c’è un’altra notizia che potrebbe minare la fiducia degli utenti.

Pare che anche Instagram userà i contenuti generati dagli utenti per addestrare le intelligenze artificiali generative di Meta. Il colosso di Mark Zuckerberg ha iniziato da qualche giorno a inviare email di notifica ai propri utenti.

In parole poco chiare Meta sta iniziando ad utilizzare i dati generati dall’utente sulla piattaforma, come le foto, i video, i commenti e le relative descrizioni per addestrare le AI in base a un principio legale del GDPR definito “legittimo interesse”. Per ora Instagram ha confermato che si limiterà a usare foto e descrizioni, lasciando perdere i commenti e i messaggi privati. Ma ben presto si arriverà pure a quello.

Gli utenti che vogliono negare il consenso a questo utilizzo di informazioni hanno la possibilità di opporsi compilando a questo link un form. Il form prevede che l’utente spieghi come e perché non intende partecipare alla raccolta di dati.

L’esclusione non sarà automatica, ma anzi che sarà decisa caso per caso. Non è molto chiaro da chi e in base a quali parametri.